Caderno de Eletromobilidade do PDE 2036 projeta que veículos eletrificados serão 36% dos novos licenciamentos de carros e comerciais leves em 2036.

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O Ministério de Minas e Energia (MME) e a Empresa de Pesquisa Energética (EPE) publicaram nesta segunda-feira (16) o Caderno de Eletromobilidade do Plano Decenal de Expansão de Energia 2036 (PDE 2036). O documento projeta que a frota circulante de automóveis e comerciais leves eletrificados deve chegar a cerca de 9,7 milhões de veículos em 2036, o equivalente a 15% da frota total dessas categorias.

A publicação traz um panorama da evolução da eletromobilidade no Brasil e no mundo. Também detalha as perspectivas de eletrificação de veículos leves e pesados no País e os efeitos sobre o consumo de energia e o planejamento do setor elétrico.

Além de atualizar as perspectivas de evolução da frota e da demanda por baterias e minerais estratégicos, o caderno traz análises inéditas. Entre elas estão os impactos da eletromobilidade na curva de carga do sistema elétrico, as alternativas de estruturas tarifárias para recarga de veículos e as oportunidades de integração dos veículos elétricos à operação das redes.

O documento também aborda os benefícios, os desafios e as implicações socioambientais associados à expansão da tecnologia.

Projeção para veículos leves

O PDE 2036 projeta que os veículos eletrificados representarão 36% dos novos licenciamentos de automóveis e comerciais leves em 2036. Com isso, a frota circulante de eletrificados nessas categorias deverá alcançar aproximadamente 9,7 milhões de veículos.

A projeção considera uma trajetória gradual de eletrificação, com participação crescente de veículos híbridos convencionais (HEV), híbridos plug-in (PHEV) e elétricos a bateria (BEV). Segundo o documento, a disponibilidade de etanol e a possibilidade de uso de tecnologias híbridas flex são particularidades do mercado brasileiro e favorecem alternativas que combinam eletrificação e biocombustíveis.

O texto cita ainda que o processo acompanha a expansão da oferta de modelos, a concorrência entre fabricantes, a redução dos preços dos veículos eletrificados e investimentos das montadoras na adequação e ampliação de suas estruturas produtivas no País.

Projeção para veículos pesados

No segmento de veículos pesados, a eletrificação segue dinâmicas distintas entre o transporte de passageiros e o de cargas.

Para os ônibus urbanos, o estudo projeta que os licenciamentos de modelos elétricos devem crescer de 849 unidades, em 2025, para aproximadamente 10 mil em 2036. Nesse ano, os veículos a bateria poderão representar 39% dos novos licenciamentos do segmento.

Para os caminhões, a transição deve ocorrer de forma mais gradual, inicialmente concentrada nos veículos de menor porte e nas operações urbanas. A participação dos caminhões eletrificados nos novos licenciamentos deve chegar a 5,4% em 2036.

No caso dos semipesados e pesados, o documento aponta que desafios relacionados à autonomia, aos custos e à infraestrutura de recarga favorecem a consideração de outras alternativas tecnológicas, como o gás natural e o biometano.