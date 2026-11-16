Evento no Recife discute desafios da economia criativa em Pernambuco

O encontro pretende abordar temas como sustentabilidade dos negócios, valorização da produção autoral, inovação, colaboração e acesso a oportunidades

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O Recife recebe, nesta terça-feira (17), mais uma edição do Kulturforum, promovido pelo Centro Cultural Brasil-Alemanha (CCBA). Com o tema Economia Criativa, o encontro será realizado às 18h40 e terá como foco os desafios e as oportunidades para o desenvolvimento de negócios ligados ao setor em Pernambuco. A entrada é gratuita.

A programação contará com a participação de profissionais das áreas de design, empreendedorismo e inovação. Entre os convidados está Lisa Sousa, designer e idealizadora da Casa Moinho, espaço colaborativo criado em 2016 que reúne marcas autorais e empreendedores criativos. Sua atuação envolve iniciativas de economia colaborativa, desenvolvimento de negócios e articulação de redes.

Também integra o debate Eduardo Maciel, conhecido como Duda Maciel, formado em Artes Visuais, especialista em Marketing e mestre em Cultura de Consumo. Ele atua como gestor da área de Economia Criativa do Sebrae Pernambuco, na Região Metropolitana do Recife, acompanhando iniciativas voltadas ao desenvolvimento de empreendimentos do setor.

A terceira participante é Sara Régia, designer e gerente de Inovação do Marco Pernambucano da Moda, iniciativa vinculada ao Núcleo Gestor da Cadeia Têxtil e de Confecções em Pernambuco (NTCPE). Seu trabalho envolve projetos de inovação, fortalecimento de marcas autorais e aproximação entre criatividade, mercado e cadeia produtiva da moda.

Recentemente, participou da organização do Prêmio NTC Destaque PE 2026, que reconheceu iniciativas nas áreas de inovação, sustentabilidade e impacto no setor têxtil e de confecções.

O encontro pretende abordar temas como sustentabilidade dos negócios, valorização da produção autoral, inovação, colaboração e acesso a oportunidades. A discussão reunirá diferentes experiências profissionais para tratar do papel da economia criativa no desenvolvimento econômico, cultural e social do estado.

Serviço

Kulturforum – Economia Criativa

Data: 17 de novembro de 2026 (terça-feira)

Horário: 18h40

Local: Centro Cultural Brasil-Alemanha (CCBA), Recife

Entrada: Gratuita e aberta ao público