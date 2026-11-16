Com máxima de R$ 5,7939, maior valor intradia desde 22 de abril de 2025, o dólar à vista era negociado, há pouco, a R$ 5,7889, alta de 2,37%

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O dólar acentuou ainda mais o ritmo de alta nos últimos minutos e renovou máxima na casa de R$ 5,79. Embora o movimento se dê em sintonia com a piora das bolsas em Nova York e novo pico da moeda americana em relação ao euro, operadores afirmam que boa parte do comportamento da taxa de câmbio é explicada pelas incertezas em torno da política fiscal no governo Lula 4, sobretudo após as críticas de setores da esquerda ao projeto de lei complementar (PLP) do ajuste fiscal, já visto, por investidores, como insuficiente para pôr as contas públicas em ordem. O real exibe o pior desempenho entre as divisas mais líquidas.

“Não vejo problema de liquidez, mas uma demanda firme por dólar. O motivo é a questão fiscal. Existe muita especulação sobre quem vai ser o próximo ministro da Fazenda”, afirma o diretor de Tesouraria do Travelex Bank, Marcos Weigt.

Com máxima de R$ 5,7939, maior valor intradia desde 22 de abril de 2025, o dólar à vista era negociado, há pouco, a R$ 5,7889, alta de 2,37%.

O dólar futuro para dezembro avançava 2,09%, a R$ 5,80250.

Ouro fecha em queda e toca menor valor em mais de um ano

O ouro fechou em queda nesta segunda-feira, 16, após atingir mais cedo o menor patamar em mais de um ano. Pressionam os preços do metal dourado a perspectiva de uma política mais restritiva do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), o avanço do dólar no exterior e a expectativa em torno da divulgação da ata da última reunião do BC dos EUA, prevista para a quarta-feira.

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para dezembro encerrou em baixa de 0,86%, a US$ 3.853,00 por onça-troy, enquanto a prata para dezembro recuou 4,6%, a US$ 46,86 por onça-troy.

Mais cedo, o ouro chegou a recuar a US$ 3.835,20, menor nível desde setembro de 2025.

A persistência das pressões inflacionárias tem reforçado as apostas de que o Fed deverá, para além dezembro, aumentar os juros também no começo de 2027. Esse cenário aumenta o custo de oportunidade de manter ativos que não rendem juros, como os metais preciosos.

Segundo a DHF Capital, a ata da reunião do banco central dos EUA desta semana pode dar espaço para a commodity se estabilizar, mas comentários hawkish podem reforçar os ventos contrários atuais, acrescenta.

Os movimentos recentes do metal precioso sugerem que uma narrativa fiscal convincente de longo prazo não protege necessariamente um ativo quando os rendimentos reais estão significativamente mais elevados, diz a Pepperstone.

Investidores ainda mantêm o tom de cautela na espera pela reunião trilateral entre os presidentes dos EUA, Donald Trump, da China, Xi Jinping, e da Rússia, Vladimir Putin, à margem da cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec, na sigla em inglês).

Com informações do Estadão Conteúdo e da Dow Jones Newswires.

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