Agenda TGI | Painel 2027 debate inteligência artificial, ondas políticas e projeções para o próximo ano

Segundo Fábio Menezes, sócio e consultor da TGI, o objetivo é oferecer subsídios estratégicos para a tomada de decisão nos setores público e privado

Estão abertas as inscrições para a 28ª edição da Agenda TGI | Painel 2027, que neste ano traz como tema central “Novos poderes, novos caminhos: ondas políticas, inteligência artificial e os rumos de uma realidade em transformação profunda”. O encontro acontece no dia 24 de novembro, a partir das 19h, no Teatro RioMar, localizado no Shopping RioMar Recife, no bairro do Pina. A entrada é gratuita, sujeita à lotação do espaço.

Conduzida pelos sócios e consultores da TGI, Francisco Cunha e Fábio Menezes, a apresentação fará uma retrospectiva dos principais acontecimentos de 2026 e apontará as tendências econômicas, políticas e sociais para 2027. A análise abordará cenários que vão desde a geopolítica global até os impactos locais no Brasil, em Pernambuco e no Recife.

Segundo Fábio Menezes, o objetivo é oferecer subsídios estratégicos para a tomada de decisão nos setores público e privado. “Vamos abordar, por exemplo, os principais acontecimentos geopolíticos, como a guerra híbrida e a disputa pela corrida tecnológica, além dos desafios enfrentados pelas democracias liberais em todo o mundo. O evento tem a proposta de contribuir para a reflexão dos empresários, sociedade civil e setor público sobre os temas que impactam o ambiente de negócios, permitindo se preparar melhor para 2027”, destaca o consultor.

Os interessados em participar devem garantir a vaga previamente pelo site https://agenda.tgi.com.br/. Mantendo a tradição das edições anteriores, o evento contará ainda com a distribuição gratuita da agenda física na abertura, com tiragem limitada.