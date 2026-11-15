Incerteza fiscal leva gestoras a elevar caixa e a rever apostas em ativos brasileiros

A reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva levou gestoras a reduzir o risco em ativos brasileiros, elevar o caixa e buscar proteção no dólar e em ações defensivas. Apostas em queda dos juros após o primeiro turno foram revistas diante das incertezas fiscais.

Asset1

Na Asset1, a carteira de ações está totalmente em caixa. O gestor de ações, Pedro Carneiro, cita indefinições sobre o Ministério da Fazenda, duas vagas em aberto no Banco Central e a política fiscal como pontos de preocupação e de falta de visibilidade para os negócios. "A incerteza fiscal é o grande tema. Há um silêncio por parte do governo vencedor das eleições e uma situação complicada para 2027. Se não tiver nenhuma novidade ou algo mais positivo, fica difícil enxergar uma melhora", afirma.

Nos juros, a casa está tomada nos vencimentos curtos, ganhando com a alta das taxas futuras, e aplicada nos intermediários, favorecida pela queda, além de carregar posições compradas em dólar.

Fator

A Fator encerrou, após o primeiro turno, as posições aplicadas nos juros curtos, que ganham com a queda das taxas, e vendidas em inflação implícita, que aposta na redução da inflação esperada. Essa posição corresponde à diferença entre juros nominais e reais, uma aposta que combina, de modo geral, a compra de prefixados e a venda de títulos ligados ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Segundo o gestor do mandato de multimercados e renda fixa da Fator, Ricardo Farias, as operações atingiram os objetivos, e a valorização parecia excessiva dada a ausência de informações concretas sobre um novo governo. Após o segundo turno, a casa voltou brevemente a apostar na queda dos juros, mas desmontou a operação e segue em caixa. "Muita gente se posicionou antes, alguns depois do primeiro turno, e a porta de saída era menor para todo mundo. Por isso a correção foi tão agressiva", diz.

Nero Capital

A Nero Capital elevou o caixa e reduziu posições em empresas domésticas cíclicas, mais dependentes da atividade, e endividadas. O gestor Daniel Utsch ampliou a exposição a negócios favorecidos pelo real fraco, nos setores de mineração, siderurgia, papel e celulose, indústria e petróleo, além de reforçar energia elétrica e, marginalmente, telecomunicações. O movimento inverte a estratégia anterior, de reduzir setores defensivos para apostar em companhias sensíveis à queda dos juros. "Precisamos de mais definições da agenda do governo. O cenário é bem difícil porque não é só a eleição e o governo. Temos uma conjuntura fiscal muito fora do lugar", afirma.

Cardinal Partners

Na Cardinal Partners, o caixa chegou a um terço dos fundos de ações, recorde da casa. "Estávamos posicionados para um cenário de outro resultado eleitoral, que abriria caminho para um ciclo virtuoso de queda de juros. Com a surpresa, mudamos da água para o vinho", afirma o gestor e fundador Marcelo Audi.

Diante do risco de estagflação, combinação de atividade fraca e inflação elevada, a gestora passou a privilegiar seguradoras, empresas com caixa líquido elevado, receitas protegidas da inflação, operações no exterior e commodities. Nos multimercados também reforçou a proteção cambial e as aplicações de curto prazo.

Apesar da cautela, algumas casas preservam oportunidades na Bolsa. Na Fator, a gestora de renda variável, Isabel Lemos, privilegia negócios defensivos, com 23% em serviços essenciais, além de bancos, medicamentos e drogarias. Mantém ainda posições seletivas em incorporadoras, algumas negociadas a menos de cinco vezes o lucro projetado para 2027, mas evita endividamento elevado. "As pessoas ficam com um pé atrás, mas, para nós, algumas ações estão baratas", afirma.

Franklin Templeton Brasil

Na Franklin Templeton Brasil, o gestor Frederico Sampaio diz que os fundos locais apostavam em empresas domésticas favorecidas pela queda dos juros, inclusive mais alavancadas. Após o segundo turno, a casa vendeu ações que sofreram menos com a correção para ampliar a exposição a exportadoras, como Vale e Suzano, favorecidas pelo real mais fraco, mas preservou serviços financeiros considerados descontados. Nos fundos exclusivamente de ações, evitou elevar muito o caixa, mas, nas estratégias de retorno absoluto, que podem investir em outros ativos, aumentou a liquidez. "Parece que não tem um gatilho [de valorização], mas há histórias muito baratas, com retorno interessante em dividendos", afirma.

Três gestoras multiprodutos ouvidas sob anonimato, que administram juntas cerca de R$ 120 bilhões, também endossaram uma alocação mais conservadora neste momento. Duas mantêm posições compradas em dólar e inflação implícita, além de apostas na maior inclinação da curva de juros, que buscam ganhos com o aumento da diferença entre taxas de prazos curtos e longos. Uma das casas opera com posições pequenas e mantém a exposição líquida (descontadas as posições vendidas das compradas) em ações no menor nível histórico. A outra considera também o risco de fortalecimento global do dólar. A terceira, também consultada sob anonimato, carregava posições vendidas em dólar e aplicadas em juros, que ganham com a queda das taxas futuras. A casa relata redução dessas posições após a eleição, sem quantificá-la.

Legacy Capital

Em carta, a Legacy Capital relata ter encerrado as principais posições em câmbio, juros e ações brasileiras, à espera de clareza econômica. A JGP também reduziu a exposição direcional, pois vê menos espaço para cortes de juros e resultados corporativos pressionados.

Mantaro Capital

Já a Mantaro Capital preferiu reorganizar a carteira, antes posicionada para uma mudança de governo e queda dos juros. A gestora reforçou investimentos em distribuição de energia e ingressou em saneamento, enquanto reduziu pela metade posições em plataformas financeiras e bancos de investimento e ainda diminuiu a exposição a incorporadoras.

Também manteve dez das 12 empresas presentes antes do segundo turno. No Mantaro LB, fundo que combina posições compradas e vendidas em ações, a exposição líquida caiu de 75% para 70%. No Equity Hedge, que combina ações e posições de proteção para reduzir oscilações, a exposição caiu de 24%, no fim de setembro, para 14% em outubro, após redução iniciada no rali do primeiro turno.

