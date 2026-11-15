Alckmin espera que projeto de ajuste fiscal chegue à Câmara ainda nesta semana

Senado aprovou o texto-base na quinta-feira (12), mas ainda analisará os destaques, que podem alterar a redação final do projeto; previsão é na terça

por Estadão Conteúdo
Alckmin espera que projeto de ajuste fiscal chegue à Câmara ainda nesta semana
Geraldo Alckmin defendeu negociação - MIGUEL PESSOA/ESTADÃO

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O presidente em exercício, Geraldo Alckmin (PSB), disse esperar que o projeto de lei complementar que traz medidas de ajuste fiscal (PLP 299/2026) seja encaminhado à Câmara dos Deputados nesta semana.

Em entrevista a jornalistas na sede do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), em Brasília, neste domingo (15), ele afirmou que a iniciativa está na "direção correta".

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"Estão preservados (no PLP) todos os ganhos de natureza social, mas trabalha para ter um superávit. E não ter déficit nas contas públicas é fundamental para baixar os juros. E reduzindo os juros, quem mais ganha é a população mais pobre. Por causa do endividamento e também com juros menores, você pode ter um crescimento da economia maior, com mais emprego e mais renda para a população. Então, uma medida tomada na direção correta, que esperamos termine na terça-feira, para poder ir à Câmara Federal", declarou.

O texto-base do projeto foi aprovado na última quinta-feira (12), no Senado, mas ainda falta a análise dos destaques, sugestões dos senadores que podem alterar a redação final. Essa última etapa está prevista para ocorrer na próxima terça-feira (17).

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