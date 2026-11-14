Desaceleração e pressão inflacionária desafiam economia no quarto governo Lula

Incertezas sobre a dimensão do ajuste fiscal e a expectativa de interrupção dos cortes da Selic começam a provocar revisões nas projeções econômicas

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Com o resultado das urnas definido, o próximo mandato de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) enfrentará um cenário desafiador e de maior cautela por parte dos empresários. Além da pressão por um ajuste fiscal robusto, economistas e indicadores macroeconômicos apontam para um quadro de desaceleração econômica e pressão inflacionária no quarto governo Lula.

As incertezas sobre a dimensão do ajuste fiscal e a expectativa de interrupção dos cortes da taxa Selic começam a provocar revisões nas projeções de crescimento da economia brasileira para 2026 e 2027.

O relatório Focus, divulgado na terça-feira (3), apontou que a projeção para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2026 caiu de 1,80% para 1,76%. Já a mediana de crescimento para 2027 recuou de 1,31% para 1,20%. O relatório foi o primeiro com respostas consolidadas após a reeleição de Lula.

Para especialistas, os estímulos do governo federal tiveram impacto limitado, com efeitos concentrados nos primeiros meses de 2026. As avaliações indicam que o terceiro trimestre apresenta sinais de arrefecimento da atividade, apesar de a taxa de desemprego permanecer em mínimas históricas. O resultado do PIB referente ao terceiro trimestre de 2026 será divulgado em 2 de dezembro pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Alerta no consumo e taxa de juros

Os sinais de desaceleração também aparecem nas sondagens sobre a atividade econômica. Rodolpho Tobler, economista do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV IBRE), destaca que os levantamentos da instituição indicam perda de ritmo na virada do segundo semestre de 2026. A FGV monitora mensalmente a atividade econômica de diferentes setores e agentes.

O economista projeta crescimento abaixo de 2% em 2026 e um ritmo mais fraco no início do próximo ano. Ele também vê pouco espaço para a continuidade de medidas de estímulo ao consumo, como as adotadas pela atual gestão durante a campanha eleitoral.

"Pode haver uma retomada no quarto trimestre, mas a tendência é que 2027 não seja um ano de economia muito forte. As taxas de juros somadas ao endividamento das famílias, ao comprometimento da renda e à inadimplência elevada acabam restringindo o consumo", diz.

Na avaliação de Aloísio Campelo, superintendente de estatísticas públicas do FGV IBRE, o enfraquecimento do ritmo econômico é resultado da combinação entre uma política fiscal expansionista e uma política monetária restritiva.

"Os juros elevados e o endividamento das famílias contêm a atividade nos setores mais sensíveis ao ciclo econômico", analisa.

Na contramão desse movimento, Campelo destaca que o varejo registrou um alívio com a realocação de recursos decorrente das restrições às apostas esportivas. Ele ressalta, porém, que o efeito não deve ser suficiente para sustentar uma recuperação mais ampla.

"É um impacto pontual que não assegura uma trajetória consistente de crescimento", pontua.

Para o economista, a recuperação do ambiente de negócios e dos investimentos dependerá da rápida definição de uma política fiscal crível pelo novo governo.

Crescimento revisto

O cenário de desaceleração e as condições financeiras mais restritivas também levaram instituições financeiras e consultorias a rever suas estimativas para a economia brasileira após o segundo turno. As revisões atingiram tanto as projeções para 2026 quanto as de 2027.

O Itaú projeta alta de 1,6% do PIB em 2026, ante 1,7% na estimativa anterior. Para 2027, o banco reduziu a projeção de crescimento de 1,2% para 0,5%. No HSBC, a previsão para 2026 recuou de 1,8% para 1,6%. Para 2027, passou de 1,0% para 0,6%.

A 4Intelligence também ajustou a projeção de crescimento do PIB em 2026, de 1,8% para 1,6%, e manteve a estimativa para 2027 em 1,2%. Para esse último ano, a consultoria prevê uma queda de 0,7% no PIB agropecuário, tendo como principal fator o impacto do El Niño sobre a produção agrícola do país.

"Em episódios passados de El Niño severo ou choques climáticos, como em 2016 e 2024, o PIB agro registrou fortes retrações de 5,2% e 3,7%, respectivamente", lembra o economista Bruno Imaizumi.

Segundo ele, os prejuízos no agronegócio não ficam restritos ao campo, mas provocam efeitos sobre os demais setores da economia. "Uma safra menor reduz a atividade da indústria de processamento de matérias-primas e encolhe a demanda no setor de serviços, principalmente em armazenagem de grãos e transporte terrestre de cargas", acrescenta.

Além de frear a atividade econômica, o fator climático tende a pressionar o custo de vida. A 4Intelligence estima que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulado em 12 meses deve atingir alta de 4,77% em outubro e pode alcançar um pico de 6,3% em fevereiro de 2027, puxado pela inflação de alimentação no domicílio.

"Os alimentos vêm de uma sequência de altas acumuladas desde 2021, tornando o impacto na ponta extremamente crítico para o consumidor e mantendo o poder de compra bem abaixo do patamar pré-pandemia", ressalta.

A pressão sobre os preços dos alimentos já aparece nos indicadores de inflação. O IPCA-15, considerado a prévia da inflação, subiu 0,32% em outubro, influenciado pela alta dos alimentos. Com o resultado, o acumulado em 12 meses ficou em 4,62%, superando o teto de 4,5% da meta de inflação perseguida pelo Banco Central.