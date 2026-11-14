Clindoor investe mais de R$ 1 milhão para inaugurar Centro Avançado de Performance no Recife

Especializada no tratamento multidisciplinar da dor crônica, clínica amplia estrutura no Pina e incorpora inteligência artificial para atendimento

por JC
Clindoor investe mais de R$ 1 milhão para inaugurar Centro Avançado de Performance no Recife
Instalada no Internacional Trade Center, no bairro do Pina, a unidade quase triplicou de tamanho, saltando de 78 para 218 metros quadrados - DIVULGAÇÃO

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A Clindoor — Centro Avançado em Dor e Performance investiu mais de R$ 1 milhão na ampliação de suas operações no Recife, consolidando sua presença no maior polo médico do Nordeste com a inauguração do Centro Avançado de Performance. Com o novo espaço, a clínica une sua experiência no cuidado de pacientes com dores crônicas ao uso de inteligência artificial e atendimento multidisciplinar voltado ao preparo físico, à reabilitação e ao tratamento de atletas e praticantes de exercícios.

Instalada no Internacional Trade Center, no bairro do Pina, a unidade quase triplicou de tamanho, saltando de 78 para 218 metros quadrados, e aumentou a capacidade de atendimento de três para oito salas. Os recursos foram direcionados à reforma física, à compra de novos aparelhos e à adoção de abordagens terapêuticas inéditas na casa. Além das áreas voltadas ao esporte, a estrutura passou a contar com um núcleo odontológico, um mini-bloco cirúrgico e salas dedicadas a procedimentos e infusões.

Fundada há três anos pela médica Roberta Timóteo e pela fisioterapeuta Raíssa Costa, a Clindoor inicia um novo ciclo de expansão no mercado nordestino de saúde especializada. A estratégia aposta na sinergia entre o histórico clínico da empresa no manejo da dor e a abertura de frentes ligadas ao rendimento esportivo e à longevidade funcional.

“A proposta é ampliar nosso alcance, oferecendo atendimento para diferentes objetivos, da preparação esportiva à recuperação da mobilidade e da capacidade funcional”, afirma Roberta Timóteo, médica anestesista com formação em Medicina Esportiva pelo Hospital Israelita Albert Einstein e título de especialista em Dor pela Associação Médica Brasileira (AMB).

Para Raíssa Costa, fisioterapeuta com formação em Dor pelo Albert Einstein e certificação internacional pela Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor (SBED) em parceria com a International Association for the Study of Pain (IASP), o modelo colaborativo é a base do negócio. “Nosso diferencial está na integração entre os profissionais: as especialidades se comunicam e participam da construção do plano de cuidado. A tecnologia fortalece esse trabalho, oferecendo dados para orientar as condutas e acompanhar a evolução de cada paciente”, destaca.

Tecnologia e prevenção

No novo centro, plataformas de treinamento equipadas com inteligência artificial auxiliam a equipe técnica a monitorar a execução dos movimentos e o progresso individual em tempo real. O protocolo integra exames de composição corporal, testes de força e capacidade funcional a equipamentos capazes de simular gestos de diversas modalidades esportivas, inclusive o esqui na neve.

Com esse aparato, a clínica deixa de atuar exclusivamente na reabilitação de lesões e dores já instaladas para oferecer acompanhamento preventivo e de ganho de rendimento. O serviço também mira o público que busca recuperar movimentos perdidos, retomar rotinas interrompidas pelo desconforto físico ou preservar a autonomia durante o processo de envelhecimento.

Base multidisciplinar

A chegada do Centro Avançado de Performance apoia-se em um corpo clínico que reúne especialistas em medicina da dor e esportiva, fisioterapia (da dor, esportiva, cardiopulmonar e do sono), neuromodulação, psicologia, psiquiatria, ortopedia, endocrinologia, nutrologia e nutrição. Na frente terapêutica voltada à dor, a expansão agregou ainda tecnologias como terapia por ondas de choque, laser de alta potência e infiltrações guiadas por ultrassom.

O projeto arquitetônico da nova fase também priorizou a experiência do paciente, incorporando uma galeria de arte aos ambientes como estratégia de humanização e acolhimento. Pioneira em Pernambuco entre as clínicas particulares independentes de hospitais focadas no tratamento da dor, a Clindoor consolida, com o novo investimento, um modelo integrado de saúde, reabilitação e alta performance na capital pernambucana.

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JC

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