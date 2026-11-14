Cesta básica do Recife tem a terceira maior alta do País e chega a R$ 705,98

Aumento de 6,41% em relação a setembro representa R$ 42,50 a mais no custo dos alimentos básicos, puxada pelo tomate, que subiu 56,77% em um mês

por JC
Cesta básica do Recife tem a terceira maior alta do País e chega a R$ 705,98
Preço do tomate subiu 83,54% no Recife entre dezembro e outubro, a maior alta entre os 12 itens da cesta - MARCELO APRÍGIO/JC

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A cesta básica do Recife registrou a terceira maior alta do País em outubro. O custo subiu 6,41% em relação a setembro, o que representa R$ 42,50 a mais, e chegou a R$ 705,98. Só Salvador (6,79%) e Natal (6,68%) tiveram aumentos maiores.

Os dados são da Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, feita pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) em parceria com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). O valor da cesta subiu nas 27 capitais pesquisadas. A mais cara é a de São Paulo, com R$ 951,37, e entre as capitais nordestinas a do Recife ocupa o quarto lugar, atrás de Fortaleza, São Luís e Teresina.

Tomate dispara

O tomate puxou a alta. O preço médio do produto subiu 56,77% em um mês, muito acima dos demais itens. Óleo de soja (3,88%), arroz agulhinha (3,67%), banana (3,64%) e açúcar cristal (3,62%) também ficaram mais caros. Pão francês (0,61%) e carne bovina de primeira (0,21%) tiveram reajustes menores. No total, sete dos 12 itens da cesta encareceram.

Cinco produtos ficaram mais baratos. A farinha de mandioca teve a maior queda (4,09%), seguida por café em pó (3,67%), manteiga (0,93%), leite integral (0,41%) e feijão carioca (0,21%). Os recuos foram pequenos diante da disparada do tomate.

Alta acumulada

Em 10 meses, de dezembro a outubro, a cesta do Recife encareceu 18,43%, o equivalente a R$ 109,88. Na comparação com outubro de 2025, a alta é de 16,11%, ou R$ 97,95. O tomate segue como destaque nos dois recortes, com avanço de 83,54% no ano e de 65,38% em 12 meses.

O feijão carioca acumula alta de 40,20% no ano e de 39,40% em 12 meses. O leite integral subiu 27,53% e 27,97% nos mesmos períodos, e a banana, 30,71% e 18,01%. No ano, quatro itens ficaram mais baratos, com queda de 15,23% no café em pó, de 5,68% no óleo de soja, de 2,20% no açúcar cristal e de 0,40% na manteiga.

Renda comprometida

Com o salário mínimo de R$ 1.621, o trabalhador do Recife precisou de 95 horas e 49 minutos de trabalho para comprar a cesta em outubro. Em setembro, o tempo necessário era de 90 horas e 3 minutos. Em outubro de 2025, quando o mínimo era de R$ 1.518, eram 88 horas e 7 minutos.

Descontados os 7,5% da Previdência Social, a cesta consumiu 47,08% da renda líquida em outubro. O percentual era de 44,25% em setembro e de 43,30% um ano antes. O salário mínimo subiu cerca de 6,8% nesse intervalo, bem abaixo dos 16,11% da cesta, o que explica o peso maior no orçamento.

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JC

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