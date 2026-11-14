AGE Tech libera crédito de até R$ 50 mil para negócios de tecnologia em Pernambuco

Linha da Agência de Empreendedorismo atende MEIs, microempresas e empresas de pequeno porte, com juros de 0,75% ao mês e pré-cadastro pela internet

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A Agência de Empreendedorismo de Pernambuco (AGE) oferece a linha de crédito AGE Tech para empreendedores, startups e empresas do setor de tecnologia. O financiamento é voltado a quem quer investir, ampliar operações, desenvolver soluções ou expandir as atividades.

Os microempreendedores individuais (MEIs) podem contratar até R$ 21 mil. Já as microempresas (ME) e as empresas de pequeno porte (EPP) têm acesso a até R$ 50 mil. A taxa de juros é de 0,75% ao mês.

A diretora-presidente da AGE, Carla, afirma que a linha busca aproximar o crédito de quem aposta na inovação como caminho de crescimento. “O REC’n’Play traduz muito bem a vocação tecnológica do Recife e de Pernambuco. A AGE Tech vem somar a esse ambiente de criatividade e oportunidades, transformando boas ideias em possibilidades concretas de crescimento. O Governo de Pernambuco oferece condições especiais para que empreendedores, startups e empresas de tecnologia possam investir, tirar projetos do papel e ampliar seus negócios”, diz.

Outras linhas

Quem atua fora do setor tecnológico também encontra opções na Agência. Negócios de comércio, cultura, alimentação, turismo e serviços podem recorrer a linhas como AGE Empresas, Bora Empreender Mulher, Black AGE e EmpreendeTur, conforme o perfil e a necessidade de cada um.

O primeiro passo para pedir o financiamento é o pré-cadastro no site age.pe.gov.br. O pedido depende da análise e dos critérios da AGE. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp 81 9.9912-1152 e pelo telefone 0800 081 8081.