13º salário deve injetar R$ 11,9 bilhões na economia de Pernambuco em 2026

Dieese estima que 3,6 milhões de pessoas receberão o benefício no estado, com média de R$ 3.018, em um volume que chega a R$ 399 bilhões no País

O pagamento do 13º salário deve colocar cerca de R$ 11,9 bilhões na economia de Pernambuco até o fim de 2026. A estimativa é do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) e equivale a 3% do que será pago no País e a 17,8% do total do Nordeste.

Cerca de 3,6 milhões de pessoas devem receber o benefício no estado, com média de R$ 3.018 por pessoa. O volume corresponde a 3,5% do PIB pernambucano, peso maior que o do País, onde o 13º representa 2,9% da economia.

A cifra é uma projeção do que circula ao longo do ano inteiro e não apenas em novembro e dezembro, já que parte dos pagamentos é antecipada. O Dieese parte do princípio de que a maior parte do dinheiro, sobretudo o dos trabalhadores ativos, chega no fim do ano. O cálculo deixa de fora autônomos e trabalhadores sem carteira assinada.

Quem recebe

Os trabalhadores do mercado formal somam 2,2 milhões de pessoas, ou 60,9% do público, e incluem 50 mil empregados domésticos com carteira assinada. Eles recebem R$ 8,3 bilhões, 70% do total, com média de R$ 3.839. Entre os domésticos a média cai para R$ 1.744.

Os 1,4 milhão de aposentados e pensionistas do INSS representam 39,1% dos beneficiários. Ficam com 20,4% do valor, R$ 2,4 bilhões, porque a média do benefício é de R$ 1.740, menos da metade da dos trabalhadores formais.

Aposentados e pensionistas dos regimes próprios do estado e dos municípios também recebem o 13º, num total de R$ 793,7 milhões (6,7%) e R$ 346,6 milhões (2,9%). O Dieese não obteve o número de beneficiários desses regimes, que por isso ficam fora da contagem de pessoas e da média de R$ 3.018.

Cenário nacional

No País, o 13º deve injetar cerca de R$ 399,1 bilhões na economia, o equivalente a 2,9% do PIB. O benefício alcança 99,7 milhões de pessoas, com média de R$ 3.720. Do total, R$ 287,4 bilhões (72%) vão para trabalhadores formais e R$ 111,6 bilhões (28%) para aposentados e pensionistas.

A média pernambucana fica abaixo da nacional e perto das menores do País, registradas no Maranhão (R$ 2.883) e no Piauí (R$ 2.901). O maior valor médio é pago no Distrito Federal, com R$ 7.069. Nos dois casos, as médias não incluem os aposentados dos regimes próprios dos estados e dos municípios.

Esse perfil de renda aparece também na participação do estado, que concentra 3,6% dos beneficiários do País e 3% do valor. No Nordeste ocorre o inverso, já que Pernambuco reúne 16,6% das pessoas e 17,8% do dinheiro, o que indica média acima da regional. A região como um todo fica com 16,8% do montante nacional, atrás do Sudeste (47,8%) e à frente do Sul (16,5%), do Centro-Oeste (10,2%) e do Norte (5,5%).