13º salário deve injetar R$ 11,9 bilhões na economia de Pernambuco em 2026

Dieese estima que 3,6 milhões de pessoas receberão o benefício no estado, com média de R$ 3.018, em um volume que chega a R$ 399 bilhões no País

por JC
13º salário deve injetar R$ 11,9 bilhões na economia de Pernambuco em 2026
Trabalhadores formais levam 70% do 13º em Pernambuco, enquanto os aposentados e pensionistas do INSS ficam com 20,4% - Divulgaçao

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O pagamento do 13º salário deve colocar cerca de R$ 11,9 bilhões na economia de Pernambuco até o fim de 2026. A estimativa é do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) e equivale a 3% do que será pago no País e a 17,8% do total do Nordeste.

Cerca de 3,6 milhões de pessoas devem receber o benefício no estado, com média de R$ 3.018 por pessoa. O volume corresponde a 3,5% do PIB pernambucano, peso maior que o do País, onde o 13º representa 2,9% da economia.

A cifra é uma projeção do que circula ao longo do ano inteiro e não apenas em novembro e dezembro, já que parte dos pagamentos é antecipada. O Dieese parte do princípio de que a maior parte do dinheiro, sobretudo o dos trabalhadores ativos, chega no fim do ano. O cálculo deixa de fora autônomos e trabalhadores sem carteira assinada.

Quem recebe

Os trabalhadores do mercado formal somam 2,2 milhões de pessoas, ou 60,9% do público, e incluem 50 mil empregados domésticos com carteira assinada. Eles recebem R$ 8,3 bilhões, 70% do total, com média de R$ 3.839. Entre os domésticos a média cai para R$ 1.744.

Os 1,4 milhão de aposentados e pensionistas do INSS representam 39,1% dos beneficiários. Ficam com 20,4% do valor, R$ 2,4 bilhões, porque a média do benefício é de R$ 1.740, menos da metade da dos trabalhadores formais.

Aposentados e pensionistas dos regimes próprios do estado e dos municípios também recebem o 13º, num total de R$ 793,7 milhões (6,7%) e R$ 346,6 milhões (2,9%). O Dieese não obteve o número de beneficiários desses regimes, que por isso ficam fora da contagem de pessoas e da média de R$ 3.018.

Cenário nacional

No País, o 13º deve injetar cerca de R$ 399,1 bilhões na economia, o equivalente a 2,9% do PIB. O benefício alcança 99,7 milhões de pessoas, com média de R$ 3.720. Do total, R$ 287,4 bilhões (72%) vão para trabalhadores formais e R$ 111,6 bilhões (28%) para aposentados e pensionistas.

A média pernambucana fica abaixo da nacional e perto das menores do País, registradas no Maranhão (R$ 2.883) e no Piauí (R$ 2.901). O maior valor médio é pago no Distrito Federal, com R$ 7.069. Nos dois casos, as médias não incluem os aposentados dos regimes próprios dos estados e dos municípios.

Esse perfil de renda aparece também na participação do estado, que concentra 3,6% dos beneficiários do País e 3% do valor. No Nordeste ocorre o inverso, já que Pernambuco reúne 16,6% das pessoas e 17,8% do dinheiro, o que indica média acima da regional. A região como um todo fica com 16,8% do montante nacional, atrás do Sudeste (47,8%) e à frente do Sul (16,5%), do Centro-Oeste (10,2%) e do Norte (5,5%).

Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Entre no canal do WhatsApp
Imagem de JC

JC

Fundado em 1919, o Jornal do Commercio é referência na cobertura jornalística de Pernambuco, do Brasil e do mundo, com relevância e credibilidade.