Tarifaço de Trump reduz peso dos EUA, mas não muda pauta exportadora do Brasil, mostra FGV

Estudo aponta queda da participação americana em 25 de 29 setores, mas alta das vendas de petróleo sustentou a recuperação recente

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O tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a produtos brasileiros reduziu o peso do mercado norte-americano em diversos setores exportadores do Brasil, mas não chegou a alterar, até aqui, a estrutura da pauta enviada ao País. A conclusão está em seção especial do Indicador de Comércio Exterior (Icomex), da Fundação Getulio Vargas (FGV).

Segundo o estudo, a participação dos Estados Unidos nas exportações brasileiras caiu e, desde agosto de 2025, o volume exportado ao mercado norte-americano vinha recuando nas comparações interanuais mensais. Esse movimento mudou em setembro e outubro com a alta das vendas de petróleo, que passou a sustentar o desempenho bilateral.

Participação dos EUA nas exportações brasileiras recua em 25 setores

No recorte setorial, entre 29 atividades analisadas, 25 registraram queda da participação dos EUA nas exportações totais do setor entre 2025 e 2026. As maiores retrações ocorreram em pesca, madeira, móveis, petróleo, borracha e minerais não metálicos.

Apesar disso, 12 setores ainda mantiveram participação igual ou superior a 20% do mercado norte-americano, inclusive em segmentos de maior valor adicionado, como fabricação de equipamentos de informática, máquinas e aparelhos elétricos, máquinas e equipamentos e outros equipamentos de transporte, exceto automóveis.

A FGV descreve que o tarifaço passou por cinco fases para o Brasil, começando em abril de 2025, quando o País ficou no grupo com tarifa de 10%, e avançando para uma etapa de escalada que elevou as alíquotas acima de 50% a partir de agosto de 2025.

O processo incluiu isenções em novembro, decisão da Suprema Corte em fevereiro de 2026 que derrubou o pacote e levou a uma tarifa de 15% e, por fim, o encerramento da investigação da Seção 301 em julho de 2026, com novo adicional de 25% e tarifas específicas em casos associados a trabalho forçado.

China mantém peso nas exportações brasileiras de commodities

Na comparação com a China, nove setores tiveram queda de participação nas exportações brasileiras, mas, em vários casos, sem reduzir a importância do mercado. Na agropecuária, a fatia chinesa recuou de 52,2% para 49,7% entre os acumulados até setembro de 2025 e 2026.

Cinco setores exibiram participação igual ou superior a 20% da China nas exportações do Brasil, entre eles agropecuária, petróleo, minerais não metálicos, celulose e minerais metálicos. Já em ramos de maior valor adicionado, como informática e máquinas e equipamentos, a participação chinesa não chega a 2%.

Para a FGV, os dados reforçam que compensar no mercado chinês, ou em outros países asiáticos, uma eventual perda de espaço nos EUA em produtos de maior valor adicionado segue como desafio e tende a depender de investimentos desses países na expansão das manufaturas no Brasil.



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