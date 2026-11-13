Fundo regional vira desafio para o Nordeste: sem projeto, não há como disputar recursos

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A reforma tributária, que retira dos estados a isenção de ICMS, principal instrumento de atração de investimentos, e o avanço da inteligência artificial obrigam o Nordeste a definir um projeto de desenvolvimento próprio.

Essa foi a avaliação predominante no debate "O Nordeste que lidera: as decisões empresariais que estão construindo o próximo ciclo de crescimento", realizado nesta sexta-feira (13), no Recife, durante o REC'n'Play.

Participaram o cientista-chefe da TDS Company e professor extraordinário da CESAR School, Silvio Meira, que também mediou a conversa; Francisco Cunha, presidente do INTG e sócio-fundador da TGI Consultoria; Chico Saboya, do Grupo Atitude; Eduardo Moura, da Moura Dubeux; o deputado federal Pedro Campos (PSB-PE); e Rodrigo Assunção, presidente da Atiaia Renováveis, do Grupo Cornélio Brennand.

Reforma tributária redesenha a disputa entre estados

Para Saboya, a guerra fiscal foi a estratégia usada por todos os estados para atrair investimentos, mas o Nordeste depende mais dela porque seus fatores produtivos são mais frágeis.

Ele apontou a ampliação do diferencial da Zona Franca de Manaus como risco imediato e disse conhecer empresários que avaliam transferir plantas industriais para lá. A transição das regras, segundo ele, vai até 2032.

"Abre-se, portanto, no contexto da reforma fiscal, uma grande ameaça, que é a Zona Franca, e uma grande oportunidade, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional", afirmou Saboya.

Cunha lembrou que a isenção de ICMS explica a permanência de empresas como a refinaria e a montadora em Pernambuco. Com a reforma, disse, os recursos passam a um fundo nacional cuja governança ainda não está definida, e o estado, que responde por cerca de 2,5% do PIB nacional, tende a ser penalizado.

"Estamos correndo o risco de ficar irrelevantes, totalmente irrelevantes, no cenário nacional. Pernambuco e, por consequência, o Nordeste", disse Cunha.

Fundo regional exige projeto e unidade política

Pedro Campos explicou que o fundo muda a lógica atual: em vez de reduzir impostos, financiará infraestrutura e subvenções econômicas. O parlamentar disse que, para disputar os recursos, cada estado precisará ter clareza sobre o que pretende fazer com eles. Citou o Ceará, que, segundo ele, já definiu apostas como data centers. Alertou também que fundos federais costumam ter execução difícil.

"A gente precisa pactuar o futuro, transformar esse futuro em projeto e transformar esse projeto em unidade política para brigar pelo dinheiro do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. Acho que a cartilha é essa para ganhar essa luta", afirmou o deputado.

Saboya defendeu inverter a lógica do planejamento regional. "Em vez de partir do que somos e do que queremos, partimos de para onde o mundo está andando e do que devemos fazer para nos conectar com esse mundo. Mantendo a conexão com a dinâmica global, a gente ganha relevância no país chamado Brasil", disse.

Ele também afirmou ser reticente quanto a um pacote único para o Nordeste e defendeu estratégias por estado.

"Quando você defende as coisas que tem, sem criar nenhuma nova oportunidade ou possibilidade de novos futuros, você ganha quase todas as batalhas de defesa, mas perde a jornada do futuro. Você não tem futuro defendendo os seus passados, simplesmente porque o presente é uma máquina de consumir futuros. Ele não é uma máquina de preservar passados", afirmou Silvio Meira.

Energia e dados são vantagem competitiva

Cunha afirmou que a inteligência artificial e as mudanças climáticas serão as forças de maior impacto sobre a economia da região. "Essas duas tendências, de peso muito grande, impactarão de forma irreversível o mundo que a gente conhecia, o Brasil que a gente conhecia, o Nordeste que a gente conhecia e Pernambuco nos próximos anos. E não é muito tempo. Nos próximos cinco anos, esses impactos serão violentíssimos", alertou.

Assunção disse que o Nordeste concentra 93% da geração eólica do país e entre 50% e 55% da geração solar centralizada. Segundo ele, em 2026 cerca de 25% da energia solar e eólica que o país poderia gerar está sendo descartada por determinação do Operador Nacional do Sistema Elétrico, porque a oferta supera o consumo.

Ele afirmou que os primeiros leilões de armazenamento de energia, previstos para dezembro, podem reduzir esse desperdício.

"O advento da inteligência artificial e o crescimento da indústria de data centers são, sem dúvida nenhuma, uma oportunidade para o Nordeste, que tem esse diferencial todo, de poder capturar uma fatia relevante desse bolo que vai surgir na nossa frente e, com isso, gerar renda e desenvolvimento para a nossa região", afirmou.

Renda converge, mas PIB per capita não

Assunção apresentou números para dimensionar o desafio: a renda per capita nominal do Nordeste equivale a cerca de 65% da média nacional, enquanto o PIB per capita está em torno de 51% a 52%. A diferença, de aproximadamente 13 pontos percentuais, indica que programas sociais reduziram a desigualdade de renda sem alterar a estrutura produtiva.

"A gente até conseguiu diminuir o gap de renda, mas não tem conseguido diminuir o gap de PIB. Os programas sociais e as transferências de renda são fundamentais para a nossa região, mas a gente não pode se condenar a viver disso. A gente tem que criar mecanismos de geração de valor aqui para que o nosso PIB também cresça, em termos percentuais, em relação ao do Brasil", disse.

Moradia depende de infraestrutura prévia

Moura, cuja empresa tem capital aberto e atua em sete estados do Nordeste, com 63 empreendimentos em execução, citou o projeto Novo Cais, no Recife, como exemplo de investimento antecipado em infraestrutura.

Afirmou que a companhia usa a modelagem BIM e ferramentas de IA para identificar gargalos e riscos de prejuízo antes do início das obras. Admitiu que o retrofit dos silos, premiado, deu prejuízo: a empresa precisou aportar recursos adicionais para concluí-lo.

"É fundamental que, para ter um destino de moradia, você tenha um local, um ambiente infraestrutural: mobilidade, saneamento, tudo. Muitas vezes, no Brasil, a moradia chega antes para só depois chegar a infraestrutura. Isso é um grande erro", disse.

Imagem do Nordeste e valor de mercado

Moura afirmou que as empresas nordestinas enfrentam preconceito do mercado. "A gente sente esse preconceito. A gente é uma empresa de capital aberto e se compara com as grandes companhias do Brasil. Estamos entre as cinco que mais produzem e mais trazem resultado. [...] Mesmo assim, temos uma ação descontada: o valor da ação não reflete o que deveria ser. Isso é colocado pelos analistas".

Pedro Campos argumentou que a própria ideia de Nordeste foi construída de fora, a partir do debate sobre políticas contra a seca. "Com as novas formas de comunicação, acho que o povo do Nordeste não vai mais aceitar calado que seja imposto o Nordeste de fora para dentro. Então, a gente vai ter que construir esse Nordeste de dentro para fora", concluiu.

