Fiepe defende união política e empresarial para destravar a Transnordestina após sexto adiamento no TCU

Em entrevista à Rádio Jornal, Massimo Cadorin diz que a obra pode gerar 13.000 empregos na construção e cobra mobilização de políticos e empresários

A defesa política da Transnordestina pode fazer a diferença para tirar a ferrovia do papel em Pernambuco, avalia o presidente em exercício da Federação das Indústrias do Estado (Fiepe), Massimo Cadorin, que participou nesta sexta-feira (13) do programa Passando a Limpo, da Rádio Jornal. Ele pede a união de políticos e empresários depois do sexto adiamento consecutivo do julgamento do caso no Tribunal de Contas da União (TCU), registrado na quarta-feira (11).

"A Federação está conclamando todos, no velho e aguerrido espírito pernambucano de combatividade, para que a classe política e a classe empresarial se unam, independentemente de matiz política, em defesa do interesse de Pernambuco. Essa é uma questão que a força política irá resolver", afirma Cadorin ao programa, comandado pelo comunicador Igor Maciel.

Mobilização política

O setor empresarial e várias entidades já se movimentam e Cadorin destaca o papel da governadora Raquel Lyra na cobrança. “A governadora do estado já fez declarações e um apelo para que essa obra, a maior obra de infraestrutura do nosso estado, seja posta em andamento”, diz.

A governadora tem reforçado o discurso em público. Raquel afirma que já esteve cerca de 8 vezes com o ministro Benjamin Zymler para tratar do tema e promete não desistir da obra “nem por um segundo sequer”. Para ela, a ferrovia é sustentável e precisa seguir como política pública.

O advogado Pedro Silveira, que atua pela desburocratização por meio da OAB, também participou do programa e perguntou ao presidente em exercício o que a Fiepe faz de concreto para acelerar o julgamento. Ele lamentou que um tema dessa importância fique parado por tanto tempo, com o prejuízo que isso causa ao estado.

Sexto adiamento

O processo (TC 017.603/2024-2) começou como auditoria de conformidade das obras do trecho Salgueiro-Suape. Em maio, o TCU recomendou que nenhum recurso da União fosse aplicado no trecho até a conclusão de um estudo de viabilidade técnica e econômica. A construtora portuguesa Alberto Couto Alves (ACA) elabora o estudo por R$ 312,8 milhões, e a Infra S.A. promete entregá-lo até o fim do ano. As obras em território pernambucano estão paradas há mais de 10 anos.

“Diante de todos esses elementos positivos, nós não podemos, absolutamente, ficar passivos diante do que vem acontecendo. É o sexto adiamento consecutivo do Tribunal de Contas da União”, critica Cadorin. Ele ressalta que ninguém quer deixar de fiscalizar o dinheiro público, mas defende que os aspectos técnicos apresentados também sejam avaliados e que o desenvolvimento do estado não sofra com adiamentos seguidos de pauta.

Argumentos técnicos

Segundo o presidente em exercício, os documentos produzidos pelo governo do estado, pelo Senai e pela Sudene comprovam a importância do ramal. “No meu entendimento, o que existe é um documento que mostra que de 20 a 24 milhões de toneladas de carga podem ser transportadas por ano”, afirma. Ele estima 13.000 empregos na construção e outros 10.000 na manutenção e no funcionamento da ferrovia, o que levaria desenvolvimento ao interior.

O gesso de Araripina seria um dos principais beneficiados, já que hoje enfrenta concorrência forte da Europa, em especial da Espanha, por causa do alto custo do frete. Cadorin calcula uma economia de quase 40% no custo com a ferrovia. A Sudene projeta ganho socioeconômico de quase R$ 5 bilhões para Pernambuco e também para Paraíba e Alagoas. Ele lembra ainda que o Porto de Suape “foi concebido para ter o ramal ferroviário”.