BNDES e Instituto Ekloos investem R$ 17,5 milhões em 85 organizações de periferias do Nordeste, 20 delas em Pernambuco

Edital Periferias Fortes oferece capacitação, mentorias e apoio financeiro de até R$ 300 mil a coletivos de favelas de oito estados da região

por JC
BNDES e Instituto Ekloos investem R$ 17,5 milhões em 85 organizações de periferias do Nordeste, 20 delas em Pernambuco
Em 95% das 85 organizações selecionadas, a gestão é majoritariamente de mulheres ou de pessoas que se declaram negras - Divulgação

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O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o Instituto Ekloos divulgaram nesta sexta-feira (13) o resultado do edital BNDES Periferias Fortes Nordeste. Foram selecionadas 85 organizações e coletivos que atuam em favelas e comunidades urbanas, com investimento total de R$ 17,5 milhões para melhorar a gestão, a sustentabilidade e o impacto social desses grupos.

Pernambuco tem o maior número de aprovados, com 20 organizações em Recife, Olinda, Itamaracá, Camaragibe, Glória do Goitá e Jaboatão dos Guararapes. O Ceará vem em seguida, com 19 organizações. A Bahia tem 17. Rio Grande do Norte (9), Alagoas (6), Paraíba (6), Sergipe (5) e Piauí (3) completam a lista.

Os projetos selecionados atuam em áreas como educação, geração de emprego e renda, meio ambiente, saúde, esporte e garantia de direitos. Os recursos vêm do Fundo Socioambiental do BNDES.

Perfil social

Das 85 organizações, 40 são de pequeno porte, 19 são coletivos e 26 são de médio porte. Juntas atendem diretamente cerca de 28,1 mil pessoas. Mais da metade desse público, 16,3 mil pessoas (58%), tem até 24 anos. Há ainda cerca de 11 mil crianças e adolescentes de até 19 anos e 3 mil idosos com mais de 60.

A liderança feminina e negra se destaca. Em 95% das organizações, a gestão é majoritariamente de mulheres ou de pessoas que se declaram negras. Todas são geridas prioritariamente por moradores de favelas ou de comunidades periféricas. Além disso, 87% ficam em territórios reconhecidos pelo Censo 2022 do IBGE ou em municípios do programa Periferia Viva.

A educação é a área mais presente, com 71 organizações (84%), seguida pela geração de emprego e renda, com 62 (73%), e pelo meio ambiente, com 46 (54%). Há também iniciativas em saúde (35), esporte (31), justiça e direitos (27) e serviços urbanos (22). Cada organização podia indicar mais de uma área. Outras 70 (82%) têm atividades voltadas a pessoas com deficiência.

Apoio oferecido

Os selecionados passam por seis meses de uma trilha de desenvolvimento institucional conduzida pelo Instituto Ekloos, que há 19 anos atua em capacitação, mentoria e acesso a recursos para organizações da sociedade civil. O conteúdo inclui gestão organizacional, planejamento estratégico, captação de recursos, comunicação, transparência, governança e sustentabilidade financeira. Cada organização conta também com mentorias individuais e apoio técnico.

Há ainda recursos diretos, de até R$ 100 mil para as de pequeno porte e de até R$ 300 mil para as de médio porte. No fim do percurso, cada uma apresenta um plano de sustentabilidade e consolidação institucional a uma banca de avaliação. O programa também ajuda na formalização dos coletivos que ainda não têm registro jurídico e paga bolsas para que as lideranças possam participar do processo.

A diretora Socioambiental do BNDES, Tereza Campello, ressalta que o apoio vai além do dinheiro e busca dar às organizações melhores condições de gestão, planejamento e sustentabilidade para ampliar o alcance do que já fazem. A presidente do Instituto Ekloos, Andréa Gomides, avalia que a seleção mostra a força de quem trabalha na linha de frente das periferias. “Nosso próximo passo é caminhar ao lado dessas lideranças, oferecendo ferramentas, conhecimento e acompanhamento para que possam fortalecer sua gestão, ampliar sua sustentabilidade e potencializar o impacto do trabalho que já realizam”, afirma.

BNDES Periferias

O edital integra o BNDES Periferias, programa lançado em 2024 para impulsionar o desenvolvimento de favelas e comunidades urbanas em todo o País. Desde então, a iniciativa disponibilizou R$ 355 milhões em recursos não reembolsáveis e tem 18 operações aprovadas, com resultados esperados em 249 comunidades de 19 estados.

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, define o programa como estratégico para enfrentar desigualdades sociais e ampliar oportunidades nas comunidades mais vulneráveis. Para ele, a seleção das 85 organizações é mais um passo na mesma direção. “Damos mais um passo para fortalecer a atuação de quem está presente nos territórios, promovendo inclusão produtiva, geração de renda e acesso a direitos. É uma agenda prioritária do governo do presidente Lula, que reconhece o papel das periferias na construção de um Brasil mais justo e inclusivo”, destaca.

A previsão é apoiar 12.633 empreendedores periféricos, entre eles mais de 6,8 mil mulheres, 5 mil pessoas pretas e pardas e 5 mil jovens. O programa reserva ainda R$ 14,4 milhões em capital semente para 4.650 empreendedores e R$ 24,7 milhões para 167 organizações do Norte e do Nordeste.

A lista completa de selecionados e suplentes está nos sites do BNDES e do Instituto Ekloos.

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