Sudene aprova liberação de mais R$ 33,5 milhões para a Transnordestina

Valor corresponde à quarta parcela prevista no sexto aditivo ao contrato de investimento. Repasses do FDNE à ferrovia somam R$ 589,5 milhões em 2026

por JC
Sudene aprova liberação de mais R$ 33,5 milhões para a Transnordestina
Sudene aprova liberação de mais R$ 33,5 milhões para a Transnordestina - TLSA/ Divulgação

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A Diretoria Colegiada da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) aprovou, nesta quarta-feira (11), a liberação de R$ 33,5 milhões do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE) para a construção da Ferrovia Transnordestina. O valor corresponde à quarta parcela prevista no sexto aditivo ao contrato de investimento, que estabelece R$ 1 bilhão em recursos do Fundo para o empreendimento em 2026.

Com a nova liberação, a Sudene chega a R$ 589,5 milhões repassados à ferrovia neste ano. O montante integra os R$ 600 milhões cuja disponibilidade orçamentária foi confirmada pela Autarquia no primeiro semestre. Desse total, resta um saldo de R$ 11,8 milhões.

De acordo com o superintendente da Sudene, Francisco Alexandre, a Transnordestina é uma obra estratégica para o desenvolvimento do Nordeste. “A liberação desses recursos reafirma o compromisso do Governo do Brasil com a continuidade desse empreendimento, que vai ampliar a capacidade logística da Região, aproximar áreas produtoras dos mercados consumidores e dos portos e criar melhores condições para a circulação de mercadorias. É um investimento que contribui para fortalecer a economia regional e ampliar a competitividade dos estados nordestinos”, destacou.

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A Sudene também aguarda a disponibilidade financeira dos R$ 400 milhões restantes, relativos à terceira parcela, para analisar a liberação desses recursos. O valor integra a previsão de R$ 1 bilhão do FDNE para o empreendimento em 2026.

A participação do FDNE no financiamento da Transnordestina começou em 2008, quando o empreendimento foi aprovado pela Sudene. Desde então, o contrato passou por alterações e aditivos para adequar as condições do financiamento e a execução do projeto.

A ferrovia tem orçamento previsto de R$ 15 bilhões, dos quais R$ 7,4 bilhões correspondem à participação do FDNE. Desse total, R$ 6,2 bilhões já foram liberados. O empreendimento também recebeu R$ 816 milhões do antigo Fundo de Investimentos do Nordeste (Finor). Além do financiamento, a Sudene participa da governança do projeto como acionista da Transnordestina Logística S.A.

“Essa é uma obra de grande impacto na geração de emprego e renda na nossa Região e no desenvolvimento econômico, especialmente para o setor logístico. Além disso, vai interligar a produção agrícola da região do Matopiba com o Porto de Pecém”, disse o diretor de Gestão de Fundos e Incentivos Fiscais, Wandemberg Almeida.

Andamento das obras

A primeira fase da ferrovia liga Paes Landim, no Piauí, ao Complexo Industrial e Portuário do Pecém, no Ceará. A execução física dessa etapa alcançou 84%. Há trechos concluídos e outros em obras de infraestrutura e superestrutura.

O município de Bela Vista do Piauí já integra a operação ferroviária, funcionando como ponto de origem de cargas destinadas ao Ceará. No território cearense, a construção avança em direção ao litoral. Em setembro de 2026, foi concluído o lote de 50 quilômetros entre Quixeramobim e Quixadá.

Pernambuco

O superintendente Francisco Alexandre afirmou, durante a reunião, que tem realizado tratativas com lideranças governamentais e políticas para destravar a construção do ramal ferroviário, que liga o município de Salgueiro ao Complexo de Suape, em Pernambuco. A retomada da obra, de responsabilidade da Infra SA, estatal ligada ao Ministério dos Transportes, a partir de Custódia até Arcoverde, em um trecho de 73 quilômetros teve sua licitação homologada e estão em andamento a realização de estudos e projetos.

O Tribunal de Contas da União, no entanto, recomentou a suspensão das obras físicas até a apresentação do EVETEA (Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental). A Infra assumiu o compromisso de apresentá-lo até o final deste ano ao TCU.

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JC

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