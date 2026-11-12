Raquel Lyra questiona benefícios de instalação de data centers: "Qual a riqueza que fica?"

Governadora citou escassez hídrica, consumo de energia, garantia de empregos e inovação ao discutir soluções para a economia do Estado no REC’n’Play

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A governadora Raquel Lyra (PSD) questionou, nesta quinta-feira (12), os benefícios da instalação de data centers em Pernambuco diante das dificuldades de abastecimento de água e da demanda por energia no Estado.

Durante participação no REC’n’Play 2026, no Bairro do Recife, a gestora defendeu que a atração de novos empreendimentos seja acompanhada de uma avaliação sobre a geração de empregos, a arrecadação e o desenvolvimento tecnológico que ficará para Pernambuco.

As declarações foram feitas durante o painel "Pernambuco do Futuro: inovação, inteligência artificial e desenvolvimento", conduzido pelo presidente do Porto Digital, Pierre Lucena. No encontro, Raquel propôs uma discussão sobre os rumos da economia pernambucana e defendeu que o Estado estabeleça prioridades para o uso de seus recursos naturais e para a atração de investimentos.

"Eu vou botar data center aqui, mas nós vamos desenvolver inteligência artificial aqui? Ou eu vou botar data center aqui para estar servindo de armazenamento para outro lugar, consumindo a minha água e a minha energia?", questionou a governadora.

Raquel relacionou a discussão às limitações hídricas de Pernambuco e à necessidade de atender atividades econômicas já instaladas no Estado, como os polos cervejeiro e de confecções. Segundo ela, a escolha por novos investimentos precisa considerar o impacto sobre os recursos disponíveis.

"Eu lido com o El Niño, com a racionalização da água, e tenho que instalar data center. Eu tenho um polo cervejeiro. Eu tenho um polo de jeans. E eu vou usar minha água onde? Os recursos são escassos", afirmou.

A governadora relatou uma conversa com um representante do setor que teria defendido a instalação desses equipamentos sob o argumento de que novas tecnologias utilizam circuitos fechados de refrigeração, reduzindo a necessidade de reposição de água. Para Raquel, mesmo nesses casos, é necessário avaliar o retorno econômico dos empreendimentos.

"Qual a parte que fica para mim? É só a manutenção do data center? Quantos empregos isso gera, e qual a riqueza que fica para mim? Para nós enquanto Estado, território, região?", indagou.

O presidente do Porto Digital, Pierre Lucena, acompanhou a preocupação da governadora e destacou que os data centers, apesar de gerarem empregos durante a construção, também apresentam impactos ambientais significativos. Raquel acrescentou que a demanda por energia dessas estruturas precisa ser considerada no planejamento econômico do Estado.

"Não dá para a gente fazer as coisas num solavanco. E nem dizer assim: 'Ah, minha política é essa e eu quero fazer dez data centers aqui'", declarou a governadora.

Raquel defende novo planejamento para a economia de Pernambuco

Os questionamentos sobre os data centers fizeram parte de uma reflexão mais ampla da governadora sobre a capacidade de Pernambuco transformar investimentos em desenvolvimento econômico duradouro. Raquel afirmou que o Estado voltou a crescer, mas ponderou que é necessário discutir a sustentabilidade desse avanço e os benefícios efetivos para a população.

Um dos exemplos apresentados foi a ampliação da refinaria de petróleo em Suape. Embora tenha destacado a geração de empregos durante as obras e o aumento da capacidade de processamento, a governadora questionou o retorno da atividade para a arrecadação estadual, sobretudo diante das regras de tributação dos combustíveis.

"Então, o PIB cresce. Quando eu vou ver ICMS não fica nada. Porque nós não somos um Estado consumidor. E o combustível, crédito de um lado para o outro, o imposto. O combustível vai para o Sudeste e o imposto vai para o Sudeste também", afirmou.

Raquel também relatou uma conversa recente com a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, na qual solicitou maior participação das universidades e instituições de pesquisa pernambucanas nos projetos de inovação da estatal.

A governadora defendeu que Pernambuco não se limite a oferecer infraestrutura, mão de obra e recursos naturais para grandes empreendimentos, mas participe da produção de conhecimento e tecnologia associada a essas atividades.

"Em vez de a gente olhar a nossa economia pelo retrovisor, querendo reconstruir uma industrialização remota, a gente pôr para frente e dizer assim, o que é que nos vai fazer crescer de maneira justa e sustentável?", provocou.

Nesse contexto, Raquel convidou representantes do setor produtivo, da academia e do poder público a construir um planejamento econômico que ultrapasse os ciclos eleitorais e estabeleça prioridades para os próximos dez ou vinte anos.

"Eu estou chamando vocês para a gente poder desenhar junto. Juntar as cabeças, as mentes, saberes que estão aqui que se espalham por Pernambuco como um todo, e a gente desenhar junto. Não os próximos quatro, mas os próximos dez anos para Pernambuco", afirmou.

Tecnologia para melhorar os serviços públicos

Durante o encontro, Raquel também reconheceu dificuldades do próprio governo na utilização de tecnologias para melhorar a prestação de serviços públicos. A gestora citou problemas na integração de dados da saúde, no acompanhamento de pacientes e no planejamento das necessidades futuras de profissionais e equipamentos.

Segundo a governadora, Pernambuco precisa aproveitar melhor o potencial das empresas de tecnologia e das instituições de pesquisa para desenvolver soluções que reduzam custos e ampliem a eficiência da administração pública.

"Eu preciso ter racionalidade nisso. Eu preciso ter métrica. É claro que é processo também. Mas é muito tecnologia. Uso de inteligência, dados. Eu preciso saber quem é o meu paciente", afirmou, ao comentar os desafios da rede estadual de saúde.

Raquel destacou iniciativas como o InovaPE, a ampliação dos investimentos na Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco (Facepe) e os programas de incentivo ao desenvolvimento de soluções tecnológicas para o setor público.

A governadora também criticou a burocracia dos processos de contratação de tecnologia, que, segundo ela, podem fazer com que os sistemas adquiridos pelo Estado já estejam ultrapassados quando entram em funcionamento.

Ao final da participação, Raquel reforçou a intenção de ampliar a contratação de serviços das empresas de tecnologia pelo governo e defendeu a expansão das iniciativas de inovação para o interior de Pernambuco.

Governadora entrega 313 apartamentos na Zona Norte do Recife

Ainda nesta quinta-feira (12), a governadora Raquel Lyra participou da entrega de 313 apartamentos do residencial Morada Capibaribe II, no bairro de Dois Unidos, na Zona Norte do Recife. A agenda também contou com a presença da vice-governadora Priscila Krause (PSD).

As unidades integram a segunda e última etapa do empreendimento e receberam um aporte de R$ 6,2 milhões do programa Morar Bem Pernambuco – Entrada Garantida, que oferece subsídio de R$ 20 mil por família para custear a entrada na aquisição de imóveis financiados pelo Minha Casa, Minha Vida.

O residencial conta, ao todo, com 802 apartamentos, dos quais 438 foram beneficiados pelo programa estadual, com investimento superior a R$ 8,7 milhões.

Segundo o Governo de Pernambuco, o Morar Bem – Entrada Garantida beneficiou 29.639 famílias entre 2023 e 2026, com investimento acumulado de R$ 592,7 milhões.