Oito em cada dez famílias do Recife estão endividadas e índice é o maior já registrado

Inadimplência também avança e alcança 214.576 lares da capital, o equivalente a 36,6% das famílias, segundo pesquisa da Fecomércio-PE com dados da CNC

por JC
Oito em cada dez famílias do Recife estão endividadas e índice é o maior já registrado
Conta da Aqua Pernambuco - Ed Machado/AQUA Pernambuco

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A taxa de endividamento das famílias do Recife chegou a 84,3% em outubro, o maior nível desde o início da série histórica, em 2013. Na prática, 8 em cada 10 lares da capital pernambucana têm dívidas, o que equivale a 494.102 famílias.

Os números fazem parte da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC), da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), com recorte para o Recife feito pela Fecomércio-PE. O índice supera o recorde anterior, de 84%, registrado em fevereiro de 2023. A diferença é pequena, mas coloca o indicador no ponto mais alto em 13 anos de levantamento. Em 2026, o total de famílias endividadas cresceu 3,2%.

Contas atrasadas

Quem não consegue pagar em dia também soma números recordes. Em outubro, 36,6% das famílias recifenses estavam com contas em atraso, o que representa 214.576 lares. Isso significa quase 4 em cada 10 famílias da capital.

O avanço é mais rápido que o do endividamento. O número de famílias inadimplentes cresceu 33,5% desde o início do ano, enquanto o de endividadas subiu 3,2%. Ou seja, mais gente não só deve como já não consegue quitar o que deve.

Renda pressionada

A inflação é o primeiro fator apontado pelo economista da Fecomércio-PE, Rafael Lima, para explicar o cenário. A alta generalizada dos preços corrói o poder de compra e obriga as famílias a escolher entre pagar dívidas ou manter gastos básicos. Alimentação e saúde sozinhas representam 35% do orçamento mensal, segundo o IBGE, e a tendência é priorizar a subsistência.

O mercado de trabalho é o segundo ponto. Mesmo com a taxa de desocupação em queda em Pernambuco, a informalidade ainda atinge mais de 45% da mão de obra, o que torna a renda menos previsível. Rafael lembra ainda a sequência de quedas do IBCR-PE, índice de atividade econômica calculado pelo Banco Central.

Fim de ano

A Fecomércio-PE vê na reta final do ano uma oportunidade para as famílias reorganizarem as finanças. Para o presidente do Sistema Fecomércio-PE, Bernardo Peixoto, os números preocupam e exigem resposta de quem concede crédito e de quem governa. “Os resultados de endividamento e inadimplência são preocupantes. Toda iniciativa dos agentes financeiros e do poder público que contribua para aliviar o comprometimento da renda familiar e conter o avanço da inadimplência será bem-vinda”, avalia.

Do lado das famílias, o recebimento do 13º salário pelos trabalhadores formais e a possível alta da demanda e da renda entre os informais abrem espaço para colocar as contas em ordem. Bernardo recomenda avaliar o orçamento e negociar com os credores para regularizar a situação.

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