Governo e Fiepe criticam adiamentos do julgamento da Transnordestina no TCU

Governadora defende que a ferrovia é sustentável e promete não desistir da obra, enquanto a Fiepe fala em indignação com a espera prolongada

por Adriana Guarda
Governo e Fiepe criticam adiamentos do julgamento da Transnordestina no TCU
Trecho pernambucano da Transnordestina tem obras paradas e aguarda decisão do TCU sobre o uso de recursos federais - Divulgação/MDR

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O sexto adiamento do julgamento da Transnordestina no Tribunal de Contas da União (TCU) provocou reação do governo e da indústria de Pernambuco. O processo saiu de pauta mais uma vez nesta quarta-feira (11) e o trecho Salgueiro-Suape segue sem receber recursos da União.

O caso (TC 017.603/2024-2) começou como auditoria de conformidade das obras. Em maio, o TCU recomendou que nenhuma verba federal fosse aplicada no trecho até a conclusão de um estudo de viabilidade técnica e econômica. A construtora portuguesa Alberto Couto Alves (ACA) elabora o estudo por R$ 312,8 milhões, e a Infra S.A. promete concluí-lo até o fim do ano. As obras em território pernambucano estão paradas há mais de 10 anos.

Reação estadual

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, trata a ferrovia como peça central para integrar o Nordeste ao Centro-Oeste e dar competitividade ao estado, que já tem, na avaliação dela, o melhor porto do Norte e Nordeste, com terminal de contêineres pronto. “Precisamos da ferrovia para tornar o nosso estado e a nossa região mais competitivos”, defende.

O debate no TCU gira em torno de saber se a ferrovia pode ser reconstruída como obra pública, a depender de sua sustentabilidade. A governadora conta que já esteve cerca de 8 vezes com o ministro Benjamin Zymler para tratar do assunto. “É claro que ela é sustentável. Sendo obra pública, é política pública e decisão política de fazer. Ela precisa seguir”, sustenta.

A governadora promete insistir. “Nós não vamos desistir, nem por um segundo sequer. Essa obra será retomada e vamos garantir a sua conclusão para que tenhamos integração modal com redução de custos”, garante.

Ela usa o gesso como exemplo do custo da falta de trilhos. “Não é possível que, por exemplo, o gesso da Espanha chegue mais barato ao Sudeste brasileiro do que o gesso produzido no Araripe pernambucano. Se essa movimentação de carga fosse feita por trens, isso não existiria”, exemplifica.

Cobrança industrial

Em nota, a Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe) manifesta “profunda indignação” com os sucessivos adiamentos e afirma que o rigor técnico não pode ser confundido com morosidade. A entidade reconhece a importância de fiscalizar o dinheiro público, mas lembra que a espera já passa de uma década.

Cada adiamento, segundo a Fiepe, significa empregos que deixam de ser gerados, investimentos perdidos e desperdício de recursos numa infraestrutura já instalada, abandonada e sujeita à deterioração. A federação cobra decisão célere e conclusiva do TCU e maior articulação do Governo Federal e da bancada pernambucana para garantir a retomada.

Argumentos técnicos

Os estudos que a Fiepe levou ao TCU em julho apontam potencial de movimentação de até 24 milhões de toneladas por ano e redução de até 40% nos custos logísticos. Um levantamento da Sudene indica retorno socioeconômico de R$ 4,76 bilhões.

A entidade lista ainda os benefícios esperados. A ferrovia fortaleceria os polos gesseiro, de confecções e mineral e facilitaria o escoamento da avicultura e de outras proteínas animais do Agreste. Também ajudaria a preservar a Caatinga, ao favorecer a transição energética do Polo Gesseiro.

“Pernambuco já esperou demais. O desenvolvimento do estado exige decisões, não novos adiamentos”, conclui a Fiepe.

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Adriana Guarda

Jornalista profissional com 25 anos de experiência, faz parte da equipe do Jornal do Commercio há 15 anos. É repórter sênior e esceve sobre Economia, Política, Brasil, Cidades, Cultura e reportagens especiais em todas essas áreas.

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