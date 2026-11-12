AQUA Pernambuco começa a operar na distribuição de água e tratamento de esgoto no estado em 23 de novembro

A empresa ganhou a concessão dos próximos 35 anos com aporte de R$ 15,4 bilhões, atuando em 150 municípios e no arquipélago de Fernando de Noronha

por Filipe Farias
AQUA Pernambuco começa a operar na distribuição de água e tratamento de esgoto no estado em 23 de novembro
Conta da Aqua Pernambuco - Ed Machado/AQUA Pernambuco

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A partir do próximo dia 23 de novembro, cerca de 8 milhões de pernambucanos passarão a receber suas contas de água com outro nome e novo layout. Isso porque, nesta data, a AQUA Pernambuco vai começar a atuar na distribuição de água potável em 150 municípios e no arquipélago de Fernando de Noronha. Além disso, a empresa vencedora da concessão nos próximos 35 anos também será responsável pela coleta, pelo tratamento de esgoto - a Compesa continuará com a atribuição de captação e tratamento da água -, e pela gestão comercial dos serviços e o atendimento aos clientes.

"A AQUA Pernambuco chega para fazer a distribuição de água, o contato com o cliente e o tratamento de esgoto na região do Agreste, do Sertão e parte da Região Metropolitana, da Zona da Mata Sul, da Zona da Mata Norte. Então, a água distribuída nessas regiões será feita agora pela AQUA. A Compesa fica com a produção de água e com a produção de água potável. Estamos cientes dos desafios que encontraremos até alcançarmos a universalização dos serviços, mas todo o time da AQUA Pernambuco está pronto e engajado para ajudar a construir uma nova realidade para o saneamento do estado", declarou Sérgio Trentini, diretor-presidente da AQUA Pernambuco, em visita ao Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC).

Artur Borba/JC Imagem
Sérgio Trentini, diretor-presidente da Aqua Pernambuco, é recebido por Laurindo Ferreira, diretor de Jornalismo do SJCC - Artur Borba/JC Imagem

Genuinamente pernambucana, a empresa tem como sócias a BRK e a ACCIONA. A companhia investirá R$ 15,4 bilhões, sendo que 80% desse valor será aplicado até 2033, prazo que o Novo Marco Legal do Saneamento Básico determina para a universalização dos serviços. A cobertura de água potável saltará para 99%, e a coleta e tratamento de esgoto passarão para 90% da população. "A partir dessa concessão, vão ser feitos diversos investimentos em melhorias de sistemas, de rede, do sistema de coleta e tratamento de esgoto, além de melhorias no sistema de atendimento comercial à população", explicou Trentini, garantindo maior conectividade na hora de receber as demandas da população.

A AQUA Pernambuco estruturou um modelo de relacionamento que une inovação digital e forte presença física. No ambiente virtual, a grande novidade é o lançamento de um canal de videochamada para que o cidadão possa solicitar serviços, tirar dúvidas e resolver pendências conversando ao vivo com um atendente diretamente pela tela do celular.

"A gente quer focar mesmo a comunicação através do celular. A AQUA é uma empresa que vem também buscar uma modernidade e a comunicação hoje está no celular. Iremos ter o aplicativo da AQUA, mas vamos ter atendimento no WhatsApp também. Os nossos atendentes já estão sendo preparados, capacitados para atender as chamadas por vídeo, tirando dúvidas, recebendo reclamações e abrindo ordens de serviço de algum vazamento na rua ou de um ponto de esgoto. A nossa loja de atendimento é importante, a gente entende a importância dela e teremos dezenas nesses municípios, mas a gente vai oferecer algo com mais conforto através do celular, sem o consumidor precisar sair de casa", garantiu o Sérgio Trentini.

Principais desafios da AQUA Pernambuco

Uma das principais reclamações do consumidor pernambucano é o rodízio de abastecimento, com longos períodos de espera para que a água chegue nas torneiras. O diretor-presidente da AQUA Pernambuco está ciente do desafio de melhorar o cenário atual. "A gente vai buscar nesse primeiro momento reduzir muito as perdas de água para que tenha maior disponibilidade de água para população. Se a gente evita esse desperdício, automaticamente teremos mais condições de reduzir esse tempo de espera do abastecimento de água. Então, a gente vai investir em 2027 e 2028 na redução de perdas e também começar a investir na expansão de redes. Mas, sem dúvidas, o principal ponto nesse início será melhorar essa questão de desperdício de água, visando diminuir o rodízio de água nos pontos já existentes", explicou.

Artur Borba/JC Imagem
Sérgio Trentini, diretor-presidente da Aqua Pernambuco - Artur Borba/JC Imagem

Segundo o Instituto Trata Brasil, a média de desperdício de água no país é de 40%; em Pernambuco, chega a 43%. "Essa perda de água durante a distribuição é muito grande. É perda por vazamento, por furto, por questões de hidrômetro quebrado, por não medição, por perda real, que é quando tem algum ponto que a água está indo embora naquele local, perda por extravasamento, por sistema de caixa que vaza... Então, são diversos os tipos de perdas, mas que a gente está buscando um diagnóstico e vamos atuar nisso. Até porque, a gente compra a água tratada para distribuir. Logo, a perda dessa água é um problema, porque estou pagando por ela e não estou distribuindo. Eu diminuindo a perda, sobra mais água para a população. Vamos trabalhar nisso, mas não será de uma hora para outra. Não conseguiremos resolver isso amanhã, pois são 150 municípios. É um fluxo de investimento grande, mas a gente vai estar buscando atuar nessa parte", assegurou o diretor-presidente da AQUA Pernambuco.

Canais de atendimento

A população poderá conferir faturas, avisar sobre vazamentos e ter acesso a todos os demais serviços por meio da Agência Virtual, que poderá ser acessada em www.aquapernambuco.com.br, pelo aplicativo para celular e pelo número 0800 772 0001, que funciona tanto para atendimento telefônico quanto WhatsApp.

O consumidor também contará com o atendimento presencial da AQUA Pernambuco em todas as cidades nas quais a concessionária irá atuar. Serão mais de 300 locais onde os pernambucanos serão atendidos, entre lojas, pontos de atendimento e agências dos Correios.

De acordo com a concessionária, a AQUA Pernambuco em breve fará uma atualização dos cadastros, passando na casa de cada cidadão, com funcionários devidamente uniformizados e identificados, para coletar os dados necessários. Débitos relativos a consumos anteriores a 23 de novembro permanecem sob a gestão exclusiva da Compesa.

Em relação ao pagamento da água consumida, ele seguirá com os mesmos formatos e possibilidades, podendo ser quitado via PIX, com o QR Code impresso na conta, código de barras padrão ou débito automático, inicialmente nos bancos Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. A Tarifa Social continua integralmente garantida para proteger a renda das famílias em situação de vulnerabilidade.

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