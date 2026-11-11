Marcos Lisboa: "Desafio não é cortar gastos sociais, mas reduzir o ritmo de despesas" no Lula 4

Em entrevista ao Jornal do Commercio, durante o Rec'n'Play, o Ph.D. em economia pela Universidade da Pensilvânia Marcos Lisboa, ex-presidente do Insper e ex-secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda de Antonio Palocci, avaliou as especulações em torno do pacote de corte de gastos e a necessidade de equilíbrio das contas públicas. Para Lisboa, o debate econômico brasileiro volta-se para uma ferida recorrente: a rigidez do orçamento e a qualidade das políticas do Estado. O economista defende que o País não precisa de tesouradas cegas em programas sociais, mas sim frear o ritmo de crescimento de despesas, inclusive as vinculadas à receita. Ao avaliar o cenário macroeconômico, ele desconstrói o mito de um "mercado conspiratório", aponta os focos de estresse na economia real e destaca como a eficiência de gestão aliada à qualificação do capital humano é o único caminho sustentável para o desenvolvimento.



JC- Com a especulação sobre o pacote fiscal do Governo Federal com uma redução entre R$ 50 bilhões a 80 bilhões, conforme vem sendo ventilado nos últimos dias, há um impacto singificativo no endividamento público?

Lisboa: O problema central no Brasil é que não avaliamos bem as políticas públicas. Elas frequentemente são mal desenhadas e não geram os resultados esperados. O que se costuma fazer é criar novas políticas públicas uma em cima da outra. No caso do Minha Casa, Minha Vida, veio a primeira versão, um programa caro; veio a segunda versão, outro programa caro. No entanto, o déficit habitacional continua o mesmo de 18 anos atrás, perto de 6 milhões de moradias. Vêm o Desenrola 1, 2, 3... Vamos fazendo programas sucessivos que vão fracassando e onerando o Estado. Além disso, tivemos uma ampliação expressiva de recursos para a educação em vários governos, mas o aprendizado das crianças — medido por exames internacionais como o PISA — não melhorou. Para complicar, na transição (2024) voltou a indexação da saúde e da educação à receita: a arrecadação aumenta, o gasto obrigatoriamente sobe, criando um "cachorro correndo atrás do próprio rabo". E os gastos com a Previdência, que são a maior conta do governo, estão indexados ao salário mínimo com ganho real. O desafio não é cortar gastos sociais, mas reduzir o ritmo de crescimento desses gastos. Até agora, os anúncios são tímidos.



JC: O governo deveria ter promovido um choque fiscal logo no início, após a eleição?

Lisboa: A questão é desacelerar o crescimento do gasto e fazer gestão de verdade para garantir que a verba investida gere resultado. Se a política pública não traz retorno, cria-se outro gasto depois e o resultado continua sem vir. Se o governo vier com um ajuste de fato que, repito, não é para cortar gastos, mas para fazê-los crescer mais devagar, como era a lógica do teto de gastos, o efeito pode ser significativo. Na época do teto, a inflação estava acima de 14%; com a aprovação da medida, os juros futuros longos caíram, o Banco Central pôde cortar a taxa Selic e, em um ano e meio, a taxa caiu para 6%. Parou-se de acelerar o gasto sem precisar cortá-lo. O impacto de uma sinalização como essa é relevante, embora os efeitos levem tempo. Mas, pelo que foi sugerido até o momento, não parece ser o caso.

JC: A desvinculação do orçamento é uma saída viável ou existem alternativas?

Lisboa: Não há muita opção. Os gastos que mais pesam no orçamento são justamente as vinculações da saúde e da educação à receita, além da previdência atrelada ao salário mínimo.

JC: Recentemente surgiu também uma proposta comentada como "desindexação da dívida", de Lara Resende, e que não foi encampada pelo governo. Tinha viabilidade?

Lisboa: Sinceramente, não entendi essa proposta. Ideias rápidas e simples para problemas complexos exigem desconfiança. Há muita pesquisa acadêmica séria e bem-feita sobre política monetária no Brasil — como os trabalhos do Carlos Viana de Carvalho —, examinando bases de dados e testes rigorosos. Apelar para soluções criativas ou "mágicas" é algo que o Brasil já viveu no passado e não funciona.

JC: O senhor tem falado muito sobre o ajuste passar por decisão do presidente. Até então, caminhamos para uma decisão reformista?

Lisboa: Economia é a minha área; a parte política deixo para os cientistas políticos. Mas a direção depende fundamentalmente da decisão do presidente. A escolha da liderança da equipe econômica e as sinalizações dadas definem o rumo. Vale lembrar a experiência do (Alexandre) Tombini no Banco Central: baixou-se a inflação na marra perto da meta e reduziram-se os juros no susto. O resultado foi mais crescimento? Não. O País continuou desacelerando, a geração de empregos caiu, o investimento desacelerou e a inflação subiu lentamente até atingir dois dígitos em alimentos em meados de 2013. Medidas de força sem sustentação exigem muito cuidado. O Brasil precisa de trabalho duro: botar as contas em ordem e fazer boa gestão. Um exemplo positivo de gestão neste governo foi o Ministério dos Transportes: conseguiram estruturar 13 mil quilômetros de concessões no meio de juros altos e incerteza econômica. Trabalharam bem com o TCU e investidores e desenharam tecnicamente os processos. É um caso claro de sucesso de gestão.

JC: O mercado financeiro mostrou indicadores da preocupação com a condução fiscal do governo com a reeleição de Lula. Há uma pressão exacerbada por reformas?

Lisboa: Há uma falsa impressão de que o "mercado" está tentando pressionar o governo. Não existe essa figura organizada e monolítica do mercado. O que acontece é muito mais simples: investidores apenas reduzem sua exposição ao Brasil e levam o capital para outros países. No início da atual gestão, boa parte da Faria Lima acreditou que haveria um ajuste fiscal e que os juros cairiam. Muitos fundos multimercado apostaram nisso, perderam muito dinheiro e, em resposta, migraram recursos para fora. A indústria de fundos multimercado no Brasil encolheu consideravelmente. Quando o País gera incertezas e aumenta a complexidade tributária, o investidor prefere aplicar em outros mercados para fugir de surpresas.

JC: Na economia real, temos uma escala 6x1 para deixar de vigorar e a Reforma Tributária a partir de 2027, em meio ao cenário de juros altos e incerteza econômica, gera preocupação?

Lisboa: Na economia real, me preocupam os sinais de fragilidade em vários setores. Vemos empresas do varejo em grande dificuldade ou em recuperação judicial, o setor do agronegócio enfrentando problemas e algumas instituições financeiras sob estresse — o caso do Banco Master é o mais relevante, mas não é isolado. A dúvida central é se esses problemas são pontuais ou se vão se agravar. Além disso, enfrentamos choques que afetam a economia, como os custos de energia e impactos do El Niño. Com esse quadro, a trajetória de corte de juros fica bem mais difícil.

JC: A Reforma Tributária pode afetar polos de inovação como o Porto Digital e tão fortemente a atração de investimentos para o Nordeste?

Lisboa: Vamos separar os pontos. Primeiro, na reforma tributária, cada ente federativo continua com autonomia para definir suas alíquotas de imposto local e estadual, desde que não discrimine setores. Se um estado ou município quiser reduzir sua alíquota para ser mais competitivo, a lei permite. Segundo, a chamada "guerra fiscal" e os incentivos tributários estão espalhados pelo País inteiro. O ajuste será generalizado, não é algo que vai sumir aqui e continuar em outros locais. A verdadeira vantagem competitiva de um polo como o Porto Digital é a qualidade das pessoas — dos profissionais, dos alunos e dos empreendedores —, além da própria atratividade do ambiente urbano. Essa revitalização do centro histórico, por exemplo, é fantástica. Para além do incentivo tributário direto, os governos locais possuem outros instrumentos eficientes para apoiar esse desenvolvimento, como a concessão de incentivos de IPTU para imóveis restaurados. É a qualidade do ecossistema e do capital humano que continuará retendo e atraindo investimentos.