Loja colaborativa Artesanato de Talentos inaugura edição de Natal no RioMar Recife

Unidade conta com produtos de 17 artesãs e artesãos das comunidades do Pina e Brasília com itens de decoração natalina, mesa posta e peças artesanais

por JC
Loja colaborativa Artesanato de Talentos inaugura edição de Natal no RioMar Recife
Artesanato de Talentos de Natal conta com peças produzidas por 17 artesãs e artesãos das comunidades do entorno do RioMar - Divulgação

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Com o propósito de fortalecer o empreendedorismo nas comunidades do Pina e de Brasília Teimosa, promover a indústria criativa, a sustentabilidade e a geração de renda para artesãs e artesãos locais, o RioMar inaugurou a loja colaborativa Artesanato de Talentos - edição especial de Natal.

No espaço, o público encontra opções de decoração natalina, itens para mesa posta e outras peças artesanais que traduzem o espírito das festividades de fim de ano. A iniciativa é uma parceria entre o RioMar Recife, o Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM) e o Instituto Fecomercio-PE.

Localizada no Piso L1 do RioMar Recife, próxima da Renner, a loja colaborativa de Natal conta com peças produzidas por 17 artesãs e artesãos das comunidades do entorno do empreendimento. Entre os itens disponíveis estão guirlandas, árvores de Natal, presépios, toalhas de mesa, guardanapos e souplast, com valores que variam entre R$ 15 e R$ 350.

“A iniciativa demonstra como a arte pode se transformar em oportunidades, impulsionando a economia criativa por meio da capacitação e da comercialização dos produtos. Com a participação majoritária de mulheres, a ação também contribui para promover a independência financeira e a autonomia, gerando impacto positivo na vida das participantes e fortalecendo toda a comunidade”, afirma Alexandra Silva, coordenadora de Gestão e Articulação Social do IJCPM.

O projeto da Artesanato de Talentos é realizado há mais de uma década e ocupa lojas no RioMar Recife em datas festivas e de grande movimentação do comércio, como Natal, Carnaval e São João. Para além da exposição e venda dos produtos, os participantes recebem capacitações sobre empreendimento, gestão, marketing digital, precificação, atendimento ao cliente, entre outras.

“O Natal é o período de maior movimento do comércio, e estar dentro de um shopping nessa época coloca o trabalho dessas artesãs e artesãos diante de um público que eles dificilmente alcançariam sozinhos. Mas a loja é só a vitrine. O trabalho começa antes, na formação. Muitos participantes chegam com talento de sobra e saem sabendo calcular o preço da peça, atender o cliente e divulgar o produto nas redes. É essa combinação que transforma o artesanato em fonte de renda estável, dentro e fora do shopping”, afirma Wilma Fonseca, Secretária Executiva do Instituto Fecomércio.

A expectativa é de movimentar cerca de R$ 100 mil em vendas durante o funcionamento da Artesanato de Talentos de Natal no RioMar Recife, que ficará no empreendimento até o dia 24 de dezembro. A loja segue o horário de funcionamento do shopping: de segunda a sábado, das 9h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 21h.

Artesãs e artesãos participantes:

Edvaldo Lopes (Reciart's); Maria Auxiliadora (Mãos Mágicas); Gerlinde Bazilio (Encanto em Artes); Gerlane Ramos (Mãos Mágicas); Adilson Hermann (Art Construção); Ivani Oliveira (Mãos Mágicas); Luciana Souza (Arte Criativa); Roseneide Pessoa (Arte em Família); Dinaly Caroliny (Ateliê Dinaly Caroliny); Eduardo de Sena (Mãos Mágicas); Taciana Melo (Artesanato Melo); José Roberto (Reciart's); Joselaine Firmino (Mulheres de Arte); Ninha (Ninha Arte); Rosilda Pessoa (Arte em Família); Rose Lima (Linhas e Artes); Maria José (Arte em Família).

SERVIÇO

  • Artesanato de Talentos
  • Quando: até 24 de dezembro de 2026
  • Local: Piso L1, próximo à Renner.
  • Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 9h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 21h.
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JC

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