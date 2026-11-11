El Niño pode provocar aumento nos preços de frangos e ovos em Pernambuco

Calor acima da média até dezembro e incerteza na safra de grãos preocupam o maior polo de ovos do Nordeste e pressionam o custo da produção avícola

O super El Niño pode encarecer o preço de frangos e ovos em Pernambuco. A Associação Avícola de Pernambuco (Avipe) vê uma tendência de alta, ainda sem estimativa, por causa da possibilidade de ração mais cara e da queda de produtividade das aves sob calor intenso.

A previsão da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) para o trimestre de outubro a dezembro indica temperaturas acima da média em todo o estado. No fim de outubro, a agência emitiu alerta para calor intenso em regiões como o Agreste, com máximas acima de 37°C e umidade do ar entre 12% e 30%.

O boletim mais recente do Painel El Niño, divulgado em outubro, aponta alta probabilidade de que o fenômeno chegue à categoria muito forte a partir de novembro. O Inpe já havia estimado 95% de chance para o trimestre de outubro a dezembro.

Calor nas granjas

A ração responde por 60% do custo de produção e depende de grãos muito sensíveis ao regime de chuvas. "A safra do Matopiba começa entre novembro e dezembro e a falta ou o excesso de chuva pode prejudicar a lavoura. A de milho em Sergipe começa em abril. Qualquer problema nessas safras chega ao preço da ração", afirma o presidente da Avipe, Giuliano Malta.

O calor extremo também atinge diretamente as aves. "Com temperatura muito alta a ave não se alimenta bem e isso provoca queda de 5% na produtividade. Ela simplesmente produz menos", explica Malta.

Nas poedeiras o efeito aparece no ovo, que pode sair com casca mais fina e maior risco de quebra. Também pode haver produção de ovos menores. Na criação de frangos o impacto é o menor ganho de peso.

Investimento necessário

Os aviários já contam com tecnologia de controle de ambiência para segurar o calor dentro dos galpões. Quem ainda não tem o sistema será pressionado a instalá-lo. "Os produtores que não têm vão precisar investir e o valor é alto", diz Malta.

A conta pesa num estado que concentra uma das maiores cadeias avícolas do Nordeste. De acordo com a Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária de Pernambuco (Adagro), há 2 mil granjas em operação. Pernambuco é o maior produtor de ovos da região, com 14 milhões de unidades por dia, e abate 14 milhões de aves por mês.

Os polos estão na Zona da Mata Norte e no Agreste, com destaque para São Bento do Una, Belo Jardim e Garanhuns. São Bento do Una é apontado pelo governo estadual como o maior polo de ovos do Nordeste e o quarto do país.