Segunda edição do Somos UÔGE reúne cultura, sustentabilidade e empreendedorismo no Recife

Guiado pelo conceito "A nossa digital é humana", o Somos UÔGE busca ampliar a reflexão sobre o papel dos indivíduos nas relações sociais e mercado

por JC
Segunda edição do Somos UÔGE reúne cultura, sustentabilidade e empreendedorismo no Recife
A agenda de debates abre com o painel "Força Social — Construção coletiva para impacto e humanização" - DIVULGAÇÃO

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O evento Somos UÔGE realiza a sua segunda edição no Recife com a proposta de integrar cultura, sustentabilidade, diversidade, inovação e desenvolvimento social em um único espaço. O encontro acontece na próxima sexta-feira, dia 13 de novembro de 2026, das 11h às 22h, no Mirante do Paço, localizado no Bairro do Recife. A expectativa dos organizadores é reunir mais de 2 mil pessoas para acompanhar uma extensa programação composta por painéis de debate, intervenções artísticas, gastronomia e uma feira de economia criativa. As inscrições estão abertas e podem ser efetuadas por meio da plataforma Sympla.

Guiado pelo conceito “A nossa digital é humana”, o Somos UÔGE busca ampliar a reflexão sobre o papel dos indivíduos nas relações sociais, no mercado de trabalho e na construção de alternativas sustentáveis e inclusivas. A iniciativa promove a aproximação entre o setor privado, o poder público, organizações do terceiro setor, empreendedores e a sociedade civil, abordando eixos centrais como direitos humanos, equidade de gênero e racial e desenvolvimento territorial.

Idealizado e produzido por Mariana Rocha, da agência PRO Live MKT, o evento reúne convidados de destaque no cenário nacional e regional. Entre as participações confirmadas estão Luana Génot, referência nas pautas de diversidade e equidade racial; André Carvalhal, especialista em comportamento e sustentabilidade; Rita von Hunty, que contribui com debates voltados ao pensamento crítico e à educação; e a jornalista Vanessa Lins.

Conforme destaca Mariana Rocha, a proposta vai além da simples transmissão de conteúdo. “Queremos que o Somos UÔGE seja mais do que um evento de conteúdo. Nossa intenção é criar um ambiente de encontros, escuta e troca, no qual diferentes experiências e perspectivas possam se conectar e gerar novas ideias, parcerias e oportunidades. Nesta edição, reforçamos a dimensão humana da sustentabilidade, mostrando que ela também está nas nossas relações, nas escolhas que fazemos e na maneira como construímos coletivamente a sociedade”.

A agenda de debates abre com o painel “Força Social — Construção coletiva para impacto e humanização”, que reúne representantes de empresas e instituições como Neoenergia, Urbano Vitalino Advogados e a Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (ADEPE), ao lado de Luana Génot. Durante a mesa, Shirley Teotônio apresentará o case da Escola de Mulheres Eletricistas da Neoenergia, voltado à qualificação profissional e equidade de gênero em uma área historicamente masculina. Na sequência, Carla Ferreira, sócia do Urbano Vitalino Advogados, trará considerações sobre direitos trabalhistas, relações de trabalho e igualdade.

No final da tarde, às 18h, o painel “Força Disruptiva – Microrrevoluções possíveis e imediatas” contará com a participação de Vanessa Lins, Dani Arrais e Mônica Bouqvar, do Instituto Me Maker. O debate abordará como pequenas ações do cotidiano podem desencadear transformações sociais e ambientais significativas. A presença de Vanessa Lins traz para a pauta a gastronomia local, enfatizando a valorização dos produtores da região, o fortalecimento da cultura alimentar e o impacto positivo das escolhas de consumo na economia territorial.

Paralelamente às discussões corporativas e sociais, o empreendedorismo ganha destaque com a expansão da feira de economia criativa e circular, que dobrou de tamanho em relação ao ano anterior. O espaço abrigará cerca de 40 microempreendedores focados em produtos autorais, artesanato, alimentação e práticas sustentáveis. A curadoria priorizou negócios regionais com vista ao fortalecimento da renda local, projetando a manutenção e expansão da iniciativa para 2027. O setor gastronômico também oferecerá experiências voltadas à valorização dos sabores pernambucanos, incluindo uma degustação promovida em parceria com a Café do Brejo.

O encerramento e os momentos culturais do evento serão marcados por apresentações artísticas variadas. O público poderá conferir intervenções circenses, performances da Casa Coração, a participação de Rita von Hunty e um show de encerramento da Orquestra Pitombeira, celebrando as tradições da cultura popular pernambucana. O espaço contará ainda com uma galeria de arte dedicada a dar visibilidade a artistas emergentes.

O projeto teve sua primeira edição realizada em 2024, oportunidade em que reuniu mais de mil pessoas no mesmo local para debater as diretrizes de ESG (ambiental, social e governança) e contou com a presença da Monja Coen. A realização é assinada pela PRO Live MKT, agência de marketing promocional com quase duas décadas de atuação no mercado corporativo nacional, presente no Recife, Belo Horizonte, São Paulo e Brasília.

Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Entre no canal do WhatsApp
Imagem de JC

JC

Fundado em 1919, o Jornal do Commercio é referência na cobertura jornalística de Pernambuco, do Brasil e do mundo, com relevância e credibilidade.