Segunda edição do Somos UÔGE reúne cultura, sustentabilidade e empreendedorismo no Recife

Guiado pelo conceito "A nossa digital é humana", o Somos UÔGE busca ampliar a reflexão sobre o papel dos indivíduos nas relações sociais e mercado

O evento Somos UÔGE realiza a sua segunda edição no Recife com a proposta de integrar cultura, sustentabilidade, diversidade, inovação e desenvolvimento social em um único espaço. O encontro acontece na próxima sexta-feira, dia 13 de novembro de 2026, das 11h às 22h, no Mirante do Paço, localizado no Bairro do Recife. A expectativa dos organizadores é reunir mais de 2 mil pessoas para acompanhar uma extensa programação composta por painéis de debate, intervenções artísticas, gastronomia e uma feira de economia criativa. As inscrições estão abertas e podem ser efetuadas por meio da plataforma Sympla.

Guiado pelo conceito “A nossa digital é humana”, o Somos UÔGE busca ampliar a reflexão sobre o papel dos indivíduos nas relações sociais, no mercado de trabalho e na construção de alternativas sustentáveis e inclusivas. A iniciativa promove a aproximação entre o setor privado, o poder público, organizações do terceiro setor, empreendedores e a sociedade civil, abordando eixos centrais como direitos humanos, equidade de gênero e racial e desenvolvimento territorial.

Idealizado e produzido por Mariana Rocha, da agência PRO Live MKT, o evento reúne convidados de destaque no cenário nacional e regional. Entre as participações confirmadas estão Luana Génot, referência nas pautas de diversidade e equidade racial; André Carvalhal, especialista em comportamento e sustentabilidade; Rita von Hunty, que contribui com debates voltados ao pensamento crítico e à educação; e a jornalista Vanessa Lins.

Conforme destaca Mariana Rocha, a proposta vai além da simples transmissão de conteúdo. “Queremos que o Somos UÔGE seja mais do que um evento de conteúdo. Nossa intenção é criar um ambiente de encontros, escuta e troca, no qual diferentes experiências e perspectivas possam se conectar e gerar novas ideias, parcerias e oportunidades. Nesta edição, reforçamos a dimensão humana da sustentabilidade, mostrando que ela também está nas nossas relações, nas escolhas que fazemos e na maneira como construímos coletivamente a sociedade”.

A agenda de debates abre com o painel “Força Social — Construção coletiva para impacto e humanização”, que reúne representantes de empresas e instituições como Neoenergia, Urbano Vitalino Advogados e a Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (ADEPE), ao lado de Luana Génot. Durante a mesa, Shirley Teotônio apresentará o case da Escola de Mulheres Eletricistas da Neoenergia, voltado à qualificação profissional e equidade de gênero em uma área historicamente masculina. Na sequência, Carla Ferreira, sócia do Urbano Vitalino Advogados, trará considerações sobre direitos trabalhistas, relações de trabalho e igualdade.

No final da tarde, às 18h, o painel “Força Disruptiva – Microrrevoluções possíveis e imediatas” contará com a participação de Vanessa Lins, Dani Arrais e Mônica Bouqvar, do Instituto Me Maker. O debate abordará como pequenas ações do cotidiano podem desencadear transformações sociais e ambientais significativas. A presença de Vanessa Lins traz para a pauta a gastronomia local, enfatizando a valorização dos produtores da região, o fortalecimento da cultura alimentar e o impacto positivo das escolhas de consumo na economia territorial.

Paralelamente às discussões corporativas e sociais, o empreendedorismo ganha destaque com a expansão da feira de economia criativa e circular, que dobrou de tamanho em relação ao ano anterior. O espaço abrigará cerca de 40 microempreendedores focados em produtos autorais, artesanato, alimentação e práticas sustentáveis. A curadoria priorizou negócios regionais com vista ao fortalecimento da renda local, projetando a manutenção e expansão da iniciativa para 2027. O setor gastronômico também oferecerá experiências voltadas à valorização dos sabores pernambucanos, incluindo uma degustação promovida em parceria com a Café do Brejo.

O encerramento e os momentos culturais do evento serão marcados por apresentações artísticas variadas. O público poderá conferir intervenções circenses, performances da Casa Coração, a participação de Rita von Hunty e um show de encerramento da Orquestra Pitombeira, celebrando as tradições da cultura popular pernambucana. O espaço contará ainda com uma galeria de arte dedicada a dar visibilidade a artistas emergentes.

O projeto teve sua primeira edição realizada em 2024, oportunidade em que reuniu mais de mil pessoas no mesmo local para debater as diretrizes de ESG (ambiental, social e governança) e contou com a presença da Monja Coen. A realização é assinada pela PRO Live MKT, agência de marketing promocional com quase duas décadas de atuação no mercado corporativo nacional, presente no Recife, Belo Horizonte, São Paulo e Brasília.