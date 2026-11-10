Moura investe R$ 200 milhões para ampliar fábrica de armazenamento de energia em Pernambuco

Com a chinesa CATL na comercialização, empresa mira o primeiro leilão de baterias do País, em dezembro, e projeta capacidade acima de 8 GWh por ano

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O Grupo Moura vai investir R$ 200 milhões na expansão da fábrica de sistemas de armazenamento de energia (Bess, na sigla em inglês) instalada em Belo Jardim, no Agreste pernambucano. O aporte busca colocar a empresa entre os principais fornecedores nacionais do segmento no primeiro leilão de baterias do País, marcado para dezembro.

Com a expansão, a companhia projeta produzir mais de 8 GWh por ano. A iniciativa conta com a chinesa CATL, parceira da Moura. A informação é da Broadcast e foi publicada pelo jornal Estadão. A aliança com a CATL não começa agora e se estende a outras áreas, como a eletrificação de veículos, contou à Broadcast o diretor de operações de lítio do grupo, Spartacus Pedrosa.

No caso das baterias, a Moura banca sozinha a fábrica e a CATL assume a venda dos sistemas, já que tem mais bagagem em disputas de leilões em diversos países, incluindo a América Latina. Cabem à brasileira a fabricação, a industrialização e o controle local.

Novo mercado

O leilão pode dar fôlego ao armazenamento no portfólio do grupo, hoje centrado em baterias para veículos. Perguntado se o Bess poderia virar um dos maiores negócios da empresa no País, Pedrosa afirma que o potencial existe.

O executivo vê no certame um ponto de inflexão para a indústria nacional e para a segurança energética, num cenário de avanço da geração eólica e solar e de mais episódios de cortes na geração, conhecidos como curtailment.

Há cerca de 10 anos no armazenamento, a Moura trabalhou até agora com projetos menores para comércio e indústria. O leilão abre a porta para o chamado utility scale, de grandes empreendimentos, com sistemas maiores e requisitos mais rígidos. A empresa já tem produtos de 30 MWh e agora mira projetos a partir de 120 MWh.

Valor flexível

Os R$ 200 milhões anunciados podem crescer, avisa Pedrosa. O número final depende das regras do edital, de quantos projetos forem contratados e de novas etapas de nacionalização e ampliação da produção. Em alguns cenários analisados pela empresa, o aporte total para atingir 8 GWh ultrapassa essa cifra.

Em Belo Jardim, a Moura vai receber os módulos e montar o equipamento final, um contêiner de 20 pés equipado com refrigeração e sistema contra incêndio. A empresa trabalha com parceiros nacionais nessa etapa, o que também ajuda a reduzir a dependência de fornecedores chineses.

Conteúdo local

A exigência de conteúdo local ligada ao financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) é central na estratégia. Montar as baterias no País é o caminho escolhido para cumprir os índices do banco, com nacionalização entre 50% e 60%.

Pedrosa explica que essa rota faz a bateria, item de maior peso no investimento, contar como conteúdo local. Por isso, a empresa diz ultrapassar sem dificuldade o patamar de 50% a 60%.

A ampliação inclui ainda a compra de equipamentos adicionais encomendados na China, com chegada prevista para 2027. A produção da fábrica deve começar a partir do fim do primeiro semestre, para atender os projetos do leilão em que a Moura espera fornecer os sistemas.