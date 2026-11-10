Hausport investe R$ 600 mil no Shopping Recife e dá início à expansão fora do Agreste

A Hausport, marca de moda esportiva pertencente ao Grupo Rota do Mar, deu início a uma nova etapa de crescimento com a inauguração de sua primeira unidade no Recife, localizada no Shopping Recife. Fruto de um investimento estimado em R$ 600 mil, o espaço marca a saída da marca do circuito do polo de confecções do Agreste pernambucano e serve de projeto-piloto para sua expansão em shopping centers de grande circulação. A expectativa da empresa é que a nova operação alcance um faturamento de R$ 4 milhões ao ano, impulsionada de imediato pelo fluxo de vendas do período natalino.

A estratégia de expansão física apoia-se no aquecimento do mercado de saúde e bem-estar no Brasil, país que ocupa o segundo lugar global em número de academias, com movimentação anual em torno de R$ 17 bilhões, segundo a Health & Fitness Association. No segmento de pequenas e médias empresas, a venda de itens fitness e athleisure avançou 88% no último ano. Diante desse panorama e do fato de Pernambuco liderar o volume de vendas da marca — seguido pelo estado de São Paulo —, a escolha da capital pernambucana deu-se de forma natural para estreitar os laços com a base local de consumidores e consolidar a experiência de atendimento direto.

A inauguração ocorre em um ano de celebrações e metas expressivas para a matriz. Prestes a completar três décadas de atuação no setor confeccionista do Norte e Nordeste, o Grupo Rota do Mar fechou o ano de 2025 com faturamento de R$ 55,6 milhões e projeta um crescimento sustentável de 10% para o ciclo seguinte, mirado na meta de R$ 65 milhões em 2027. Na nova loja, o valor médio gasto por cliente deve acompanhar o padrão observado no e-commerce da marca, variando entre R$ 200 e R$ 300, tendo como um dos principais destaques de vendas as camisas masculinas em poliamida.

Com cerca de 60 metros quadrados, o espaço foi desenhado para atuar de maneira omnicanal, integrando as vendas presenciais às digitais. A estrutura contará com suporte de um depósito externo na região metropolitana para assegurar a reposição diária do estoque, além de uma equipe treinada para oferecer consultoria técnica na escolha de vestuário para modalidades como corrida, crossfit, beach tennis e futmesa. Toda a produção das peças permanece concentrada no parque industrial do grupo em Santa Cruz do Capibaribe, que integra desde a criação até a distribuição final.

A chegada ao Shopping Recife é também a vitrine para o lançamento da coleção Verão 2027 da Hausport, cuja campanha foi gravada na França sob a direção criativa de Beatriz Xavier, apostando na transição entre o vestuário de alta performance e a moda casual urbana. Além disso, o passo inicial na capital prepara o terreno para o plano de expansão nacional, que contempla a abertura de novas unidades próprias em praças estratégicas como São Paulo, João Pessoa e Fortaleza, abrindo caminho para a futura adoção do modelo de franquias.