Hausport investe R$ 600 mil no Shopping Recife e dá início à expansão fora do Agreste

A chegada ao Shopping Recife é também a vitrine para o lançamento da coleção Verão 2027 da Hausport, cuja campanha foi gravada na França

por JC
Hausport investe R$ 600 mil no Shopping Recife e dá início à expansão fora do Agreste
o espaço marca a saída da marca do circuito do polo de confecções do Agreste pernambucano e serve de projeto-piloto para sua expansão em shopping centers - DIVULGAÇÃO

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A Hausport, marca de moda esportiva pertencente ao Grupo Rota do Mar, deu início a uma nova etapa de crescimento com a inauguração de sua primeira unidade no Recife, localizada no Shopping Recife. Fruto de um investimento estimado em R$ 600 mil, o espaço marca a saída da marca do circuito do polo de confecções do Agreste pernambucano e serve de projeto-piloto para sua expansão em shopping centers de grande circulação. A expectativa da empresa é que a nova operação alcance um faturamento de R$ 4 milhões ao ano, impulsionada de imediato pelo fluxo de vendas do período natalino.

A estratégia de expansão física apoia-se no aquecimento do mercado de saúde e bem-estar no Brasil, país que ocupa o segundo lugar global em número de academias, com movimentação anual em torno de R$ 17 bilhões, segundo a Health & Fitness Association. No segmento de pequenas e médias empresas, a venda de itens fitness e athleisure avançou 88% no último ano. Diante desse panorama e do fato de Pernambuco liderar o volume de vendas da marca — seguido pelo estado de São Paulo —, a escolha da capital pernambucana deu-se de forma natural para estreitar os laços com a base local de consumidores e consolidar a experiência de atendimento direto.

A inauguração ocorre em um ano de celebrações e metas expressivas para a matriz. Prestes a completar três décadas de atuação no setor confeccionista do Norte e Nordeste, o Grupo Rota do Mar fechou o ano de 2025 com faturamento de R$ 55,6 milhões e projeta um crescimento sustentável de 10% para o ciclo seguinte, mirado na meta de R$ 65 milhões em 2027. Na nova loja, o valor médio gasto por cliente deve acompanhar o padrão observado no e-commerce da marca, variando entre R$ 200 e R$ 300, tendo como um dos principais destaques de vendas as camisas masculinas em poliamida.

Com cerca de 60 metros quadrados, o espaço foi desenhado para atuar de maneira omnicanal, integrando as vendas presenciais às digitais. A estrutura contará com suporte de um depósito externo na região metropolitana para assegurar a reposição diária do estoque, além de uma equipe treinada para oferecer consultoria técnica na escolha de vestuário para modalidades como corrida, crossfit, beach tennis e futmesa. Toda a produção das peças permanece concentrada no parque industrial do grupo em Santa Cruz do Capibaribe, que integra desde a criação até a distribuição final.

A chegada ao Shopping Recife é também a vitrine para o lançamento da coleção Verão 2027 da Hausport, cuja campanha foi gravada na França sob a direção criativa de Beatriz Xavier, apostando na transição entre o vestuário de alta performance e a moda casual urbana. Além disso, o passo inicial na capital prepara o terreno para o plano de expansão nacional, que contempla a abertura de novas unidades próprias em praças estratégicas como São Paulo, João Pessoa e Fortaleza, abrindo caminho para a futura adoção do modelo de franquias.

Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Entre no canal do WhatsApp
Imagem de JC

JC

Fundado em 1919, o Jornal do Commercio é referência na cobertura jornalística de Pernambuco, do Brasil e do mundo, com relevância e credibilidade.