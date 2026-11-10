Grupo sergipano da Maratá compra a Maguary por R$ 500 milhões e amplia mercado de bebidas

Marca nascida na Paraíba em 1953 volta ao controle nordestino e amplia a atuação do grupo de Lagarto (SE) no mercado nacional de sucos e bebidas

O grupo sergipano José Augusto Vieira (JAV) e dono da Maratá, assinou acordo para comprar a Britvic Brasil, fabricante dos sucos Maguary. A empresa é controlada pela dinamarquesa Carlsberg e muda de mãos por 80 milhões de euros, cerca de R$ 500 milhões. Com a compra, o grupo de Lagarto (SE) amplia sua presença no mercado de sucos e bebidas no País.

O negócio foi anunciado na segunda-feira (9) e deve ser concluído até dezembro, depois das aprovações regulatórias de praxe. Até lá, a Carlsberg segue no comando da empresa e os dois grupos trabalham na transição.

A venda encerra uma revisão estratégica da Carlsberg, gigante cervejeira fundada em 1847, com mais de 35 mil funcionários e presença em mais de 150 mercados. A companhia herdou a Britvic Brasil em janeiro de 2025, quando comprou a britânica Britvic. Ela não detalha o motivo de da venda, mas no relatório anual de 2025, a Carlsberg registrou queda nos volumes vendidos no Brasil, com demanda mais fraca e revisão do portfólio de produtos.

"Estou satisfeito por termos encontrado um bom parceiro para a Britvic Brasil e quero agradecer a todos que contribuíram para a construção deste negócio e para o seu sucesso ao longo dos anos. Aguardamos com expectativa a colaboração com todas as partes interessadas para garantir uma transição bem-sucedida e um futuro sólido para a empresa sob a nova gestão", afirma o vice-presidente executivo do Grupo Carlsberg para a região da Europa Central e Oriental e Índia, Nikos Kalaitzidakis, em comunicado ao mercado.

"Esta aquisição é um marco importante para o Grupo JAV e reflete nossa confiança de longo prazo no mercado brasileiro. A Britvic Brasil traz um portfólio de marcas fortes, presença em todo o país e uma equipe experiente, e estamos entusiasmados em apoiar seu crescimento contínuo", afirma o acionista do Grupo JAV, Frank Vieira, em comunicado ao mercado.

A unidade de Aracati (CE) é uma das 4 fábricas da Britvic Brasil e passa ao controle do grupo sergipano quando o negócio for concluído, prevista para dezembro - Reprodução/Maguary

Marcas Nacionais

A Britvic Brasil tem 4 fábricas, sendo uma em Aracati (CE), duas em Minas Gerais (Araguari e Astolfo Dutra) e uma em Flores da Cunha (RS), além da sede em São Paulo e de centros de distribuição. A unidade cearense amplia a presença industrial do grupo sergipano no Nordeste. Além da Maguary, de sucos e néctares, a empresa fabrica o energético Flying Horse e as marcas Dafruta, Bela Ischia, Extra Power, Amazoo e Juxx.

A Maratá Sucos do Nordeste e a Britvic Brasil formarão a maior plataforma de sucos prontos para beber do País. Em material de divulgação, a própria Britvic Brasil se apresenta como líder em sucos prontos para beber e a Maguary como líder em concentrados. O comunicado da Carlsberg não traz participações de mercado nem o faturamento da operação.

Grupo Sergipano

O JAV nasceu nos anos 1960, quando José Augusto Vieira comprava fumo de corda de agricultores de Lagarto e revendia o produto. A virada para os alimentos veio em 1984, com a compra da Indústria de Torrefação e Moagem de Café Maratá, que deu origem a uma das maiores torrefadoras do País.

Em janeiro de 2024, a família Vieira concluiu a venda do negócio de café e chá para a holandesa JDE Peet’s por 682 milhões de euros. O grupo manteve sucos, achocolatados, molhos, temperos, farinha de trigo, flocão de milho para cuscuz, embalagens plásticas e descartáveis, pecuária, citricultura e construção civil.

Depois da venda, o JAV colocou em operação, em maio de 2024, um moinho de trigo de R$ 250 milhões em São Cristóvão (SE) e anunciou planos para uma fábrica de massas no mesmo distrito industrial e outra de biscoitos em Lagarto, que somavam R$ 700 milhões e mais de 2 mil empregos. Em agosto daquele ano, o grupo tinha 7 fábricas e mais de 5.300 funcionários.

No ramo de sucos, o grupo mantém desde 2000 uma fábrica em Estância (SE), a Maratá Sucos do Nordeste, que produz suco concentrado de laranja e de frutas tropicais e exporta parte da produção. A Maguary soma a esse negócio uma marca de alcance nacional, com fábricas em outras regiões do País.

A unidade de Estância tem peso na cadeia da laranja do sul de Sergipe. Em julho de 2025, durante uma supersafra, cerca de 150 caminhões aguardavam para descarregar na porta da Maratá Sucos.

Origem Nordestina

A Maguary nasceu em 1953, em Pedras de Fogo (PB), pelas mãos da família Tavares de Melo e do empresário Clóvis Nóbrega Lima, para industrializar frutas da região. No início, fazia só derivados de abacaxi. Em 1974, abriu fábricas em Bonito (PE) e Araguari (MG) e passou a produzir sucos de outros sabores, sobretudo caju, além de derivados de coco e de castanha de caju.

A família vendeu a marca em 1984 e a Maguary passou pelo controle da Souza Cruz, da Nabisco e da Kraft Foods. Em 2009, a Companhia Brasileira de Bebidas (CBB), holding dos Tavares de Melo que já controlava a Dafruta, comprou a empresa da Kraft.

Em 2015, a britânica Britvic comprou a Ebba, dona de Maguary e Dafruta, por R$ 580 milhões. Depois vieram a Bela Ischia, em 2017, e o energético Extra Power, em 2023.

O comunicado da Carlsberg identifica a empresa vendida como Empresa Brasileira de Bebidas e Alimentos, o mesmo nome da Ebba comprada em 2015. O valor de agora, cerca de R$ 500 milhões, é menor que os R$ 580 milhões daquela compra, sem correção pela inflação, mesmo com um portfólio maior.

A Carlsberg chegou à operação brasileira ao comprar a Britvic inteira, negócio anunciado em julho de 2024 por 3,3 bilhões de libras e concluído em janeiro de 2025. Perto desse valor, os 80 milhões de euros acertados com o JAV representam uma fração pequena.

Até a conclusão do negócio, a Carlsberg segue à frente da Britvic Brasil. O BofA Securities atua como assessor financeiro exclusivo da Carlsberg e da operação brasileira e o escritório Lefosse responde pela parte jurídica.

O comunicado não informa o faturamento da Britvic Brasil, o número de funcionários nem os planos do JAV para as fábricas e para as marcas.