Super Mix e HFN movimentam mais de R$ 1 bilhão em negócios e recebem 33 mil visitantes em Olinda

Feiras reuniram mais de 1.500 marcas e tiveram programação voltada aos setores de varejo, distribuição, hotelaria e alimentação

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A 20ª edição da Super Mix e a 8ª edição da HFN – Hotel & Food Nordeste movimentaram mais de R$ 1 bilhão em negócios e receberam mais de 33 mil visitantes ao longo de três dias de programação. Realizados simultaneamente no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda, os eventos reuniram mais de 1.500 marcas dos setores de supermercados, varejo, distribuição, hotelaria, gastronomia e alimentação fora do lar. Em comparação com a edição anterior, a visitação qualificada cresceu 27%.

As feiras promoveram encontros entre empresários, gestores, compradores, fornecedores e profissionais interessados em conhecer lançamentos, tecnologias e soluções para os respectivos mercados. Além da exposição de produtos e serviços, a programação contou com palestras, debates e atividades de capacitação voltadas aos desafios e às transformações dos segmentos participantes.

Na Super Mix, o Super Mix Talks reuniu palestras, debates e apresentação de experiências sobre inovação, tendências e gestão no varejo. Já a HFN contou com o Fórum de Hospedagem e Alimentação do Nordeste (FHAN), que abordou temas como gestão hoteleira, marketing, sustentabilidade, modernização e qualificação profissional.

A programação da HFN também incluiu atividades práticas e especializadas, como a Arena Burger by Quantum, dedicada ao segmento de hamburguerias; o Confeitar, com workshops de confeitaria; a Padaria do Amanhã, voltada à apresentação de equipamentos e tecnologias para panificação; e o Food Academy, com capacitações em gestão de restaurantes, em parceria com o Sebrae-PE, dividindo espaço com o Gourmet Experience.

Premiação reconhece profissionais da hotelaria

Outro destaque da programação foi a realização da primeira edição nordestina do Prêmio VIHP (Very Important Hotel Professional), que homenageou nove profissionais, empresas e iniciativas que contribuem para o desenvolvimento da hotelaria regional. A cerimônia ocorreu durante a HFN e reuniu representantes dos setores de hotelaria, turismo, entidades e poder público.

Criada em 2010 por Peter Kutuchian, fundador do Hotelier News, e Márcio Moraes, fundador da QI Profissional, a premiação reconhece profissionais que contribuem para a experiência dos hóspedes e para o desenvolvimento do setor. Entre os critérios de avaliação estão experiência, evolução profissional, formação acadêmica, participação em cursos e capacitações e contribuição para as empresas e a hotelaria.

A metodologia considera aproximadamente 10 mil currículos por ano e 25 variáveis. Na etapa regional, 120 jurados participaram da avaliação dos finalistas. As homenagens contemplaram trajetórias profissionais, liderança feminina, geração de empregos, inovação, preservação da memória hoteleira e iniciativas de requalificação urbana.

O troféu entregue aos homenageados também incorporou referências à identidade nordestina, com uma peça inspirada na folha da carnaúba, símbolo de força, sustentação e diversidade de trajetórias.

Durante a cerimônia, foi anunciada a abertura das inscrições para a edição de 2027. Os interessados poderão encaminhar seus currículos pelos canais oficiais do Prêmio VIHP, incluindo os perfis da iniciativa nas redes sociais.

Integração entre os setores

Segundo a diretoria da Insight Feiras & Negócios, formada por Carol Baía, Rodrigo da Fonte e Tatiana Menezes, a realização simultânea dos eventos aproxima diferentes segmentos da cadeia de serviços e abastecimento, ampliando as possibilidades de relacionamento comercial e parcerias.

O presidente da Associação Pernambucana de Agentes de Distribuição (ASPA), Inácio Miranda, também destacou os resultados da edição. Segundo ele, os três dias de programação foram marcados por conexões e oportunidades para os participantes.

A realização da Super Mix é da ASPA, com promoção da Insight Feiras & Negócios. Já a HFN tem realização, promoção e organização da Insight, com co-realização da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Pernambuco (ABIH-PE) e da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Pernambuco (Abrasel-PE).

Confira os homenageados pelo Prêmio VIHP Nordeste:

Legado Profissional na Hotelaria: Luiz Pessoa dos Santos;

Luiz Pessoa dos Santos; Excelência e Dedicação à Hospitalidade: José Izidoro Araújo Rodrigues;

José Izidoro Araújo Rodrigues; Hoteleiro de Destino: Otaviano Maroja;

Otaviano Maroja; Maior empregador hoteleiro da Paraíba: Grupo Tauá;

Grupo Tauá; Maior empregador hoteleiro de Alagoas: Grupo Amarante;

Grupo Amarante; Liderança Feminina na Hotelaria: Maria Carolina de Castro Oliveira;

Maria Carolina de Castro Oliveira; Legado de Resiliência e Preservação da Memória Hoteleira do Recife: Rosa Maria Nascimento;

Rosa Maria Nascimento; Inovação e Desenvolvimento: Porto Novo Recife;

Porto Novo Recife; Hospitalidade, Patrimônio e Requalificação Urbana: Antônio Mazzafera.

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