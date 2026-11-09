Neoenergia faz cadastro na Tarifa Social de Energia na Vila do Sesi, no Ibura

Atendimento itinerante vai de terça (10) a quinta (12), das 9h às 16h, e também oferece segunda via de conta, negociação de débitos e outros serviços

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A Neoenergia Pernambuco faz o cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) a partir desta terça-feira (10) na Vila do Sesi, no Ibura, Recife. A inscrição é feita em um atendimento itinerante voltado aos moradores do bairro. A ação segue até quinta-feira (12), das 9h às 16h, na Rua Químico Alfeu Rabelo, 259.

Além da inscrição na TSEE, o atendimento reúne os mesmos serviços de uma loja física. Os consumidores podem pedir segunda via de conta, negociar débitos, trocar a titularidade, solicitar ligação nova e atualizar o cadastro. Também é possível tirar dúvidas sobre consumo e faturas.

A iniciativa é voltada principalmente a quem tem dificuldade de locomoção ou mora longe de uma loja de atendimento presencial.

“Essas ações itinerantes são uma forma de estar mais perto das pessoas, levando nossos serviços para onde o cliente está. Queremos que o atendimento seja prático, rápido e resolutivo, garantindo mais comodidade e ampliando o acesso a programas importantes, como a Tarifa Social”, diz o gerente comercial da Neoenergia Pernambuco, Adriano Barros.

O atendimento itinerante faz parte do programa de relacionamento da distribuidora com os clientes, que passa por vários municípios pernambucanos ao longo do ano.

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