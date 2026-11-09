Hausport inaugura loja no Shopping Recife e prepara expansão para outras praças

Primeira unidade fora do Agreste de Pernambuco recebe investimento de cerca de R$ 600 mil e marca novo ciclo da marca esportiva do Grupo Rota do Mar

A Hausport amplia sua presença no varejo com a inauguração de sua primeira loja no Recife, no Shopping Recife, na manhã desta segunda-feira (9). Com investimento estimado em R$ 600 mil, a unidade é o primeiro passo para a expansão física da marca para fora do polo de confecções do Agreste de Pernambuco e reforça a estratégia de crescimento a partir do estado, considerado um mercado estratégico para a operação. A expectativa é que a nova loja alcance R$ 4 milhões, ao ano, impulsionada também pelo movimento de compras do período de fim de ano.

A chegada ao Recife ocorre em um momento de expansão do mercado fitness e de uma mudança no comportamento do consumidor, cada vez mais atento a saúde, bem-estar, longevidade e qualidade de vida. O Brasil ocupa a segunda posição mundial em número de academias e movimenta cerca de R$17 bilhões por ano no segmento, segundo dados da Health & Fitness Association (HFA). Em uma década, o número de estabelecimentos fitness no país praticamente triplicou.

Esse movimento também se reflete no consumo. Levantamento divulgado pelo E-Commerce Brasil, com dados da Nuvemshop, mostra que pequenas e médias empresas faturaram R$160 milhões com produtos do segmento fitness e saudável, crescimento de 88% em relação ao ano anterior. A categoria inclui, entre outros itens, produtos de moda esportiva e athleisure. Já dados apresentados pelo InvestNews apontam crescimento de 50% no número de usuários de academias em cinco anos, enquanto o faturamento do setor avançou 44%.

É nesse cenário que a Hausport, marca de moda esportiva do Grupo Rota do Mar, amplia sua atuação e passa a investir de forma mais estratégica na presença física junto ao consumidor. A expansão ocorre poucos meses após completar 5 anos de mercado e antecede o aniversário da marca-mãe Rota do Mar que, em dezembro, completa três décadas de atuação na indústria da moda e com forte presença no mercado pernambucano e do Norte e Nordeste.

A escolha do Recife para iniciar essa nova etapa também está relacionada ao desempenho comercial da Hausport. Atualmente, Pernambuco concentra o maior volume de vendas, seguido por São Paulo, o que reforçou a decisão de priorizar a capital neste primeiro momento. “Pernambuco é um mercado estratégico para a Hausport e reúne uma base de consumidores que já conhece e se identifica com a nossa proposta. A abertura no Recife representa um passo importante para aproximar ainda mais a marca do consumidor final e, ao mesmo tempo, testar um novo modelo de expansão física”, afirma a diretora comercial da Hausport e do Grupo Rota do Mar, Isabel Xavier.

CRESCIMENTO

A expansão das lojas físicas acompanha o crescimento da operação da Hausport. O Grupo Rota do Mar registrou faturamento de R$55,6 milhões em 2025 e projeta alcançar um crescimento estimado em 10% em relação ao ano anterior. Em 2027, a expectativa de faturamento será em torno de R$65 milhões. O ticket médio estimado para a nova unidade da Hausport está na mesma faixa do consumo médio atual no e-commerce, entre R$ 200 e R$ 300.

Entre os produtos mais procurados está a camisa masculina de poliamida modelo grafiato. “Estamos levando para o varejo físico uma experiência que já vem sendo construída no digital, mantendo o mesmo posicionamento e ampliando o contato direto com o consumidor. A loja também nos permite entender melhor os hábitos de compra e as necessidades de quem pratica diferentes modalidades esportivas”, explica o CEO do Grupo Rota do Mar, Arnaldo Xavier.

Com aproximadamente 60m², a nova loja foi planejada para integrar as experiências física e digital. A operação será estruturada com uma proposta omnicanal, permitindo, no futuro, por exemplo, que o cliente realize uma compra pelo site e retire o pedido na loja ou receba o produto em casa com agilidade. A operação contará, ainda, com o apoio de um depósito externo no Recife para garantir a reposição diária dos produtos. Outro diferencial será a atuação da equipe de vendas. Os profissionais estão preparados para oferecer consultoria especializada no universo esportivo, auxiliando os consumidores na escolha de produtos de acordo com suas necessidades, modalidades e perfis de utilização.

Expansão nacional

A abertura no Shopping Recife é o primeiro passo do plano de expansão da Hausport para fora do território pernambucano. A marca pretende abrir outras unidades no Recife e avançar para novas praças, entre elas São Paulo, João Pessoa (PB) e Fortaleza (CE). “Temos recebido contatos de pessoas interessadas em levar a Hausport para outros mercados e estamos estudando possibilidades e formatos.

Neste momento, nosso foco está no planejamento da expansão com foco no varejo por meio de lojas próprias em shoppings”, comenta Isabel. O modelo permite à empresa acompanhar de perto a operação, fortalecer o relacionamento com os consumidores e consolidar a experiência da marca antes de avançar para novos mercados. “Posteriormente, poderemos utilizar outros modelos, como o de franquias, para acelerar a chegada a novas praças”, complementa.

Verão 2027

A nova loja também será uma das portas de entrada para a coleção Verão 2027 da Hausport, que terá como foco a moda casual para o dia a dia, ampliando as possibilidades de uso das peças para além da prática esportiva. A campanha foi produzida na França, sob direção criativa de Beatriz Xavier, reforçando a proposta de posicionar a Hausport na interseção entre performance, funcionalidade e lifestyle.

Mais sobre a Hausport

A Hausport é a marca de moda esportiva do Grupo Rota do Mar. Chegou ao mercado há pouco mais de cinco anos como uma opção de roupas confortáveis, modernas e funcionais para pessoas que praticam esportes e atividades físicas ligadas à saúde e ao bem-estar, como caminhada, cross, corrida, futmesa e beach tennis, entre outras. Em trajetória de crescimento, a marca atua nos mercados de atacado e varejo e vem ampliando sua presença junto ao consumidor final.

As peças da marca são produzidas no parque industrial do Grupo Rota do Mar, situado em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco, que contempla todas as etapas da cadeia de produção: criação, pilotagem, corte, costura, estamparia e logística. Até o momento, além da nova loja no Shopping Recife, a Hausport possui unidades em Caruaru e Santa Cruz do Capibaribe (Moda Center e Rota do Mar Complex), além de uma operação no Centro de Santa Cruz do Capibaribe. Outras informações estão disponíveis no site da Hausport e no Instagram @hausport_.