Governo adia decreto que regulamenta fim da escala 6x1 para após viagem de Lula; STF pauta audiência sobre o tema

A assinatura da medida estava prevista para esta segunda-feira, mas acabou postergada para o retorno da viagem internacional do presidente Lula

por JC
Governo adia decreto que regulamenta fim da escala 6x1 para após viagem de Lula; STF pauta audiência sobre o tema
Lula faz um giro internacional passando pela Turquia e pelas Filipinas - Reprodução/Governo Federal

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O governo federal optou por adiar para a próxima semana a edição do decreto encarregado de regulamentar a extinção da escala de trabalho 6x1. A assinatura da medida estava prevista para esta segunda-feira, mas acabou postergada para o retorno da viagem internacional do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O chefe do Executivo viaja para a Turquia, onde participará da 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP31), e em seguida cumprirá agenda de Estado nas Filipinas, com retorno a Brasília previsto para a próxima segunda-feira.

De acordo com interlocutores do Palácio do Planalto, a intenção do presidente é assinar o ato normativo em uma solenidade oficial.

A emenda constitucional que acaba com o modelo 6x1 foi promulgada pelo Congresso Nacional em 15 de outubro e se consolidou como uma das principais bandeiras eleitorais na campanha de Lula ao quarto mandato.

Transição e novas regras de jornada

A emenda estabelece formalmente a implementação da escala 5x2 — garantindo cinco dias de expediente para dois de descanso semanal, preferencialmente aos domingos.

A nova regra passa a vigorar em 16 de dezembro, momento em que o limite da jornada semanal cairá de 44 para 42 horas, sem qualquer redução no salário dos trabalhadores. Um ano após a primeira etapa, a carga horária máxima será reduzida para 40 horas semanais.

A alteração constitucional prevê ainda a perda automática de eficácia de acordos e convenções coletivas que não estejam adaptados às novas exigências.

O prazo exíguo para a transição tem gerado apreensão no setor empresarial, especialmente entre segmentos que funcionam sob regimes de trabalho diferenciados ou de turno contínuo.

Diretrizes do Ministério do Trabalho e negociação coletiva

Diante das dúvidas do mercado, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou que a regulamentação do governo fixará um processo coordenado de transição para a adaptação da economia.

O ministro assegurou que as premissas centrais fixadas pelo Congresso — como a redução de horas e o direito aos dois dias de folga — serão preservadas, mas destacou que as negociações entre sindicatos patronais e de trabalhadores terão papel decisivo para ajustar o modelo de escala mais adequado à realidade de cada atividade produtiva.

Questionamento do setor produtivo no STF

Em paralelo aos preparativos do Executivo, o tema ganhou desdobramento no Poder Judiciário. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), marcou para esta terça-feira uma audiência pública no âmbito de uma ação impetrada pela Confederação Nacional do Comércio (CNC).

Relator do processo, Dino ouvirá as partes sobre o pedido da entidade empresarial, que solicita à Corte a concessão de um prazo maior para a entrada em vigor das novas regras, alegando o impacto operacional do novo regime no período de vendas de fim de ano.

Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Entre no canal do WhatsApp
Imagem de JC

JC

Fundado em 1919, o Jornal do Commercio é referência na cobertura jornalística de Pernambuco, do Brasil e do mundo, com relevância e credibilidade.