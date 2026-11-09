Empresas de Pernambuco devem ampliar busca por capital de giro no fim do ano

Carteira cresce 3,61% em um ano e deve ganhar fôlego com 13º salário e reposição de estoques, mas fatia de crédito problemático chega a 9,65%

por JC
Empresas de Pernambuco devem ampliar busca por capital de giro no fim do ano
Novembro e dezembro concentram o maior movimento do comércio e dos serviços, e as despesas das empresas chegam antes do dinheiro das vendas - Divulgação

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O pagamento do 13º salário, a quitação de fornecedores e a reposição de estoques vão pressionar o caixa das empresas pernambucanas no fim do ano e devem aumentar a procura por crédito para capital de giro. A carteira dessa modalidade para pessoas jurídicas chegou a R$ 15,37 bilhões em agosto no Estado. O valor é 3,61% maior que o registrado no mesmo mês de 2025, segundo o Banco Central.

O aumento da demanda segue o calendário financeiro das empresas. Novembro e dezembro concentram o maior movimento do comércio e dos serviços, mas as despesas chegam antes do dinheiro das vendas.

“No fim do ano, a empresa precisa antecipar despesas para aproveitar o período de maior movimento. Muitas vezes, ela compra mercadorias, reforça a operação e assume compromissos com fornecedores antes de receber o resultado dessas vendas. O capital de giro ajuda a equilibrar esse intervalo e manter a atividade funcionando”, explica o assessor de Ciclo de Crédito da Central Sicredi Nordeste, Artur Figueiredo.

O efeito é maior entre as empresas que vendem parcelado ou dependem de prazos para receber dos clientes. Nesses casos, o capital de giro cobre o intervalo entre os gastos com mercadorias, fornecedores e despesas operacionais e a entrada do dinheiro das vendas. Planejar o fluxo de caixa permite antecipar essa necessidade e evita que o crescimento da operação comprometa a liquidez.

Crédito problemático

Enquanto a carteira cresce, aumenta também a parcela de empréstimos com algum sinal de comprometimento no pagamento. O indicador chegou a 9,65% em agosto.

Na prática, a cada R$ 100 emprestados pelos bancos nessa modalidade, R$ 9,65 são classificados como crédito problemático, por atraso superior a 90 dias ou indícios de que não serão pagos por inteiro. Sobre o total de R$ 15,37 bilhões, isso equivale a cerca de R$ 1,5 bilhão com risco de não ser quitado integralmente.

O dado reforça a necessidade de cautela. O crédito pode evitar a paralisação da atividade e permitir que a empresa aproveite oportunidades comerciais, mas o custo financeiro e o prazo de pagamento precisam ser compatíveis com a capacidade de gerar caixa do negócio.

“O crédito precisa ser contratado a partir de uma necessidade identificada e de uma projeção realista de receitas e despesas. É importante avaliar o custo efetivo da operação, o prazo de pagamento e a capacidade de geração de caixa da empresa. Quando utilizado sem planejamento, o empréstimo pode deixar de ser uma solução de liquidez e se transformar em um problema financeiro”, alerta Figueiredo.

A alta dos empréstimos pode refletir mais atividade econômica e demanda por investimentos, observa o assessor, mas também indicar dependência crescente de recursos de terceiros para financiar despesas recorrentes. A leitura exige olhar ao mesmo tempo o volume concedido e a qualidade dos pagamentos.

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