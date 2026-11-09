Crédito para capital de giro cresce em Pernambuco e chega a R$ 15,37 bilhões às vésperas do fim do ano

Pagamento do 13º salário, quitação de fornecedores e reforço dos estoques devem ampliar procura por empréstimos empresariais em novembro e dezembro

A carteira de crédito destinada ao capital de giro de pessoas jurídicas em Pernambuco chegou ao valor de R$ 15,37 bilhões em agosto de 2026, segundo dados do Banco Central. O resultado representa crescimento de 3,61% em relação ao registrado no mesmo mês do ano passado. A procura das empresas pernambucanas por esse crédito deve ampliar os níveis recordes em novembro e dezembro.

O aumento da demanda acompanha uma característica do calendário financeiro das empresas. O pagamento do 13º salário, a quitação de fornecedores, a recomposição dos estoques e o financiamento das despesas operacionais pressionam o caixa justamente no período de maior movimentação do comércio e dos serviços.

Para Artur da Silva Figueiredo, assessor de Ciclo de Crédito da Central Sicredi Nordeste, a necessidade de financiamento está relacionada ao descasamento entre o momento em que as empresas realizam seus pagamentos e aquele em que efetivamente recebem pelas vendas.

“No fim do ano, a empresa precisa antecipar despesas para aproveitar o período de maior movimento. Muitas vezes, ela compra mercadorias, reforça a operação e assume compromissos com fornecedores antes de receber o resultado dessas vendas. O capital de giro ajuda a equilibrar esse intervalo e manter a atividade funcionando”, afirma o especialista.

O fenômeno é particularmente relevante para empresas que trabalham com vendas parceladas ou dependem de prazos para receber dos clientes. O capital de giro financia justamente esse intervalo entre os desembolsos com mercadorias, fornecedores e despesas operacionais e o recebimento das vendas. O planejamento do fluxo de caixa permite antecipar necessidades e evitar que o crescimento das atividades comprometa a liquidez da empresa.

Ativo problemático

Ao mesmo tempo em que a carteira cresce, aumenta a parcela dos empréstimos com algum sinal de comprometimento do pagamento. Em agosto, esse indicador chegou a 9,65%. Isso significa que, de cada R$ 100 concedidos pelas instituições financeiras na modalidade, R$ 9,65 estão classificados como crédito problemático, por apresentarem atraso superior a 90 dias ou indícios de que não serão pagos integralmente.

Sobre o volume total de R$ 15,37 bilhões da carteira pernambucana, isso representa aproximadamente R$ 1,5 bilhão em crédito sob forte estresse. O indicador reforça a necessidade de cautela na contratação de empréstimos. Embora o crédito possa evitar interrupções na atividade e permitir que empresas aproveitem oportunidades comerciais, o custo financeiro e o prazo de pagamento precisam ser compatíveis com a capacidade de geração de caixa do negócio.

“O crédito precisa ser contratado a partir de uma necessidade identificada e de uma projeção realista de receitas e despesas. É importante avaliar o custo efetivo da operação, o prazo de pagamento e a capacidade de geração de caixa da empresa. Quando utilizado sem planejamento, o empréstimo pode deixar de ser uma solução de liquidez e se transformar em um problema financeiro”, explica Artur Figueiredo.

Ele explica que a ampliação dos empréstimos pode refletir maior atividade econômica e demanda por investimentos, mas também pode indicar dependência crescente de recursos de terceiros para financiar despesas recorrentes. A avaliação exige observar simultaneamente o volume concedido e a qualidade dos pagamentos.

Nesse contexto, as instituições financeiras cooperativas também participam do financiamento das atividades empresariais, com operações voltadas às necessidades de diferentes portes de negócios.

“O papel do Sicredi é oferecer soluções de crédito adequadas à realidade de cada associado, considerando as características da atividade e a capacidade de pagamento. O relacionamento próximo permite compreender as necessidades da empresa e buscar alternativas para que o crédito contribua para a continuidade e o desenvolvimento dos negócios”, orienta Figueiredo.