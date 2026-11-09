Auxílio Gás do Povo é prorrogado até 2031; veja quem tem direito

Programa prevê recarga gratuita de botijão de 13 kg e libera 3,1 milhões de vales nesta terça-feira, com investimento superior a R$ 337 milhões

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

O Auxílio Gás do Povo foi prorrogado até 19 de novembro de 2031. A medida provisória foi assinada pelo presidente Lula e publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira (9).

De acordo com o governo federal, o programa atende 15 milhões de famílias em todo o país, alcançando cerca de 50 milhões de pessoas. O objetivo dele é facilitar o acesso dos grupos de menor renda ao gás de cozinha por meio de recarga gratuita do botijão de 13 kg numa das 27 mil revendas credenciadas.

Nova rodada disponibiliza 3,1 milhões de vales

Nesta terça, o programa vai disponibilizar 3,1 milhões de vales para recarga. O investimento público previsto supera R$ 337 milhões. Desse total, 380,5 milvales vão ser destinados a novas famílias beneficiárias.

Para participar, a família deve ter renda de até meio salário mínimo por pessoa, estar inscrita e sem pendências no Cadastro Único e o CPF do responsável tem que estar regularizado na Receita Federal. A inscrição no programa é automática.

Notícias falsas e dúvidas

Em nota, a Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência da República publicou um alerta à população sobre informações falsas que circulavam nas redes sociais relacionadas a programas como o Gás do Povo. A nota divulgada à época garantia a continuidade do benefício.

O governo federal orienta a população a verificar informações em canais oficiais antes de compartilhá-las. Dúvidas sobre programas sociais podem ser esclarecidas pelo Disque Social 121.

Siga o Jornal do Commercio no Instagram e fique por dentro de tudo

