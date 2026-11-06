Workshop debate como contadores podem se preparar para as mudanças da Reforma Tributária em 2027

Encontro marcado para este sábado (7) abordará impactos da Contribuição sobre Bens e Serviços e do Imposto sobre Bens e Serviços, entre outros

A implementação da Reforma Tributária e as alterações previstas para 2027 exigem adaptação dos profissionais da contabilidade. O tema será discutido neste sábado (7), durante o workshop online Farol Tributário, conduzido pela contadora e especialista em planejamento tributário Azenate Xavier. O encontro, marcado para as 9h, abordará os impactos da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) e do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), além do uso de dados e inteligência artificial na análise tributária.

Desde janeiro de 2026, o país está na fase de testes dos novos tributos sobre o consumo, que substituirão gradualmente os impostos atuais. Em 2027, PIS e Cofins serão extintos e darão lugar à CBS. A transição do ICMS e do ISS para o IBS está prevista para ocorrer entre 2029 e 2032, com a implantação completa do novo sistema em 2033.

As mudanças também terão reflexos na rotina dos escritórios de contabilidade, que precisarão revisar procedimentos e avaliar os efeitos das novas regras sobre custos, preços e planejamento financeiro das empresas. Entre os pontos que exigem atenção está a situação dos negócios enquadrados no Simples Nacional, especialmente em relação às diferenças entre o recolhimento dos tributos pelo regime simplificado e a adoção do regime regular de IBS e CBS.

Segundo Azenate Xavier, a reforma amplia a necessidade de uma atuação consultiva dos contadores, que poderão contribuir com o planejamento e a gestão das empresas. “O contador não pode esperar a Reforma Tributária estar completamente implementada para começar a se preparar. É preciso olhar para os dados dos clientes desde agora, entender os impactos das mudanças e desenvolver uma atuação mais estratégica. A proposta é mostrar que o profissional pode transformar conhecimento técnico em um serviço consultivo, ajudando as empresas a tomar decisões mais seguras”, destaca.

Durante o workshop, será apresentado o Método Farol, que utiliza informações das empresas para elaborar diagnósticos tributários e auxiliar na avaliação dos efeitos das novas regras. Entre os documentos considerados estão arquivos XML de compras e vendas, declarações do Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional – Declaratório (PGDAS-D), extratos financeiros e registros de despesas dos últimos 12 meses.

A análise desses dados será utilizada em exercícios de identificação de despesas, avaliação de possibilidades de aproveitamento de créditos tributários e simulações entre a permanência no modelo simplificado e a adoção do regime regular de IBS e CBS. A proposta é discutir como essas informações podem ajudar os profissionais a avaliar os impactos da reforma de acordo com as características de cada negócio.

Inteligência artificial na contabilidade

O uso da inteligência artificial como ferramenta de apoio ao trabalho contábil também estará entre os assuntos do encontro. A programação prevê a apresentação de aplicações de ferramentas como o Claude na organização e interpretação de informações fiscais, além da elaboração de relatórios técnicos para auxiliar na tomada de decisões.

Outro ponto será a estruturação e a precificação de serviços de consultoria tributária. A discussão envolve a definição de metodologias, entregas e critérios de remuneração para atividades que ultrapassam as obrigações fiscais tradicionais dos escritórios.

A especialista também destaca a importância de combinar conhecimento técnico, análise de dados e recursos tecnológicos diante das mudanças no sistema tributário. “Com a Reforma Tributária, o empresário vai precisar de informações claras para tomar decisões. O contador que souber interpretar os dados, antecipar cenários e apresentar soluções terá condições de oferecer um acompanhamento mais estratégico aos seus clientes”, afirma.

O workshop é voltado principalmente a profissionais da contabilidade que possuem escritórios próprios e atendem empresas optantes pelo Simples Nacional. A atividade pretende discutir os desafios de adaptação à Reforma Tributária e as ferramentas que podem auxiliar no planejamento dos pequenos negócios.

Serviço

Evento: Workshop Farol Tributário

Data: Sábado, 7 de novembro de 2026

Horário: Das 9h às 13h

Formato: Online e ao vivo

Especialista: Azenate Xavier

Público: Profissionais da contabilidade, especialmente responsáveis por escritórios que atendem empresas do Simples Nacional

Informações e inscrições: https://workshop.faroltributario.com/