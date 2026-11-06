Lojistas do Recife defendem prazo maior para adaptação ao fim da escala 6x1

Reunião com cerca de 50 empresários discutiu impactos da nova jornada; propostas serão reunidas em documento para orientar negociação coletiva.

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Cerca de 50 lojistas e empresários do varejo participaram, na manhã desta sexta-feira (6), de uma reunião para discutir os impactos do fim da escala 6x1 no comércio do Recife. O encontro foi promovido pelo Sindicato dos Lojistas do Comércio de Bens e Serviços do Recife (Sindilojas Recife), na sede da CDL Recife, no bairro da Boa Vista.

Durante a reunião, os participantes também puderam esclarecer dúvidas sobre as novas regras com a assessoria jurídica da entidade.

As contribuições serão reunidas em um documento que deverá orientar a próxima convenção coletiva e as negociações com o sindicato dos comerciários. Segundo o Sindilojas Recife, a iniciativa busca estabelecer diretrizes que ofereçam segurança jurídica para empresas e trabalhadores.

O presidente do Sindilojas Recife, Fred Leal, afirmou que o setor espera um adiamento da aplicação das novas regras. Entre as preocupações está a proximidade do fim do ano, período de maior movimento no comércio.

A entidade defende que as empresas tenham mais tempo para se adaptar às mudanças na jornada de trabalho.

STF terá audiência sobre cronograma de implementação

O tema será discutido na próxima terça-feira (10), às 14h, em audiência de conciliação no Supremo Tribunal Federal (STF). O encontro ocorrerá na sala de sessões da Primeira Turma e foi motivado por ações apresentadas pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).

As entidades questionam o prazo previsto na Emenda Constitucional nº 141/2026, que reduziu a jornada semanal de 44 para 40 horas. Elas argumentam que o período é curto para as empresas realizarem adaptações estruturais, reorganizarem turnos e contratarem trabalhadores.

A audiência discutirá aspectos relacionados ao cronograma de implementação das novas regras. A redução da jornada e a ampliação do descanso semanal não estão em debate.

Como será a transição para o fim da escala 6x1

Promulgada em outubro, a Emenda Constitucional nº 141/2026 estabelece dois dias de descanso remunerado por semana, sem redução salarial, e limita a jornada de trabalho a 40 horas semanais.

A implementação será gradual, em um período de 14 meses. A primeira etapa começa em 16 de dezembro de 2026, quando o limite semanal passa de 44 para 42 horas. Após 12 meses, a jornada máxima será reduzida para 40 horas.