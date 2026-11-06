Lojistas do Recife defendem prazo maior para adaptação ao fim da escala 6x1

Reunião com cerca de 50 empresários discutiu impactos da nova jornada; propostas serão reunidas em documento para orientar negociação coletiva.

por JC
Lojistas do Recife defendem prazo maior para adaptação ao fim da escala 6x1
Sindilojas Recife reuniu empresários para discutir transição da escala 6x1 - DIVULGAÇÃO

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Cerca de 50 lojistas e empresários do varejo participaram, na manhã desta sexta-feira (6), de uma reunião para discutir os impactos do fim da escala 6x1 no comércio do Recife. O encontro foi promovido pelo Sindicato dos Lojistas do Comércio de Bens e Serviços do Recife (Sindilojas Recife), na sede da CDL Recife, no bairro da Boa Vista.

Durante a reunião, os participantes também puderam esclarecer dúvidas sobre as novas regras com a assessoria jurídica da entidade.

As contribuições serão reunidas em um documento que deverá orientar a próxima convenção coletiva e as negociações com o sindicato dos comerciários. Segundo o Sindilojas Recife, a iniciativa busca estabelecer diretrizes que ofereçam segurança jurídica para empresas e trabalhadores.

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O presidente do Sindilojas Recife, Fred Leal, afirmou que o setor espera um adiamento da aplicação das novas regras. Entre as preocupações está a proximidade do fim do ano, período de maior movimento no comércio.

A entidade defende que as empresas tenham mais tempo para se adaptar às mudanças na jornada de trabalho.

STF terá audiência sobre cronograma de implementação

O tema será discutido na próxima terça-feira (10), às 14h, em audiência de conciliação no Supremo Tribunal Federal (STF). O encontro ocorrerá na sala de sessões da Primeira Turma e foi motivado por ações apresentadas pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).

As entidades questionam o prazo previsto na Emenda Constitucional nº 141/2026, que reduziu a jornada semanal de 44 para 40 horas. Elas argumentam que o período é curto para as empresas realizarem adaptações estruturais, reorganizarem turnos e contratarem trabalhadores.

A audiência discutirá aspectos relacionados ao cronograma de implementação das novas regras. A redução da jornada e a ampliação do descanso semanal não estão em debate.

Como será a transição para o fim da escala 6x1

Promulgada em outubro, a Emenda Constitucional nº 141/2026 estabelece dois dias de descanso remunerado por semana, sem redução salarial, e limita a jornada de trabalho a 40 horas semanais.

A implementação será gradual, em um período de 14 meses. A primeira etapa começa em 16 de dezembro de 2026, quando o limite semanal passa de 44 para 42 horas. Após 12 meses, a jornada máxima será reduzida para 40 horas.

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JC

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