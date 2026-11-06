Conectarh Brasil chega ao Recife com palestras sobre como RH e DP impactam o caixa das empresas

Organizado pela Sólides, evento reúne especialistas em liderança e legislação trabalhista em programação de 11 horas no Mar Hotel Conventions Texto

por JC
Conectarh Brasil chega ao Recife com palestras sobre como RH e DP impactam o caixa das empresas
Evento passa por 12 cidades em 2026 e espera reunir mais de 4.500 profissionais - Divulgaçào

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O Conectarh Brasil, evento sobre gestão de pessoas que passa por várias cidades do país, chega ao Recife na próxima quarta-feira (11). A edição é voltada a profissionais de Recursos Humanos (RH) e de Departamento Pessoal (DP) e a lideranças empresariais que querem ter mais peso nas decisões das empresas.

Organizado pela Sólides, empresa de tecnologia para gestão de pessoas em pequenas e médias empresas, o encontro vai das 8h às 19h no Mar Hotel Conventions, em Boa Viagem. Os ingressos são limitados.

Com o tema “para todas as empresas que sonham grande”, a programação busca tirar o profissional da rotina operacional e aproximá-lo das decisões estratégicas. Os conteúdos ligam a gestão de pessoas a resultados financeiros, cultura organizacional e crescimento sustentável.

Posição estratégica

O foco é o posicionamento dos profissionais da área e o papel que eles têm nos resultados das empresas. A proposta é que RH e DP deixem de ser vistos apenas como setores de rotina.

“O Conectarh Brasil nasceu para provocar uma mudança real de mentalidade no mercado. Mais do que atualização técnica, o evento é sobre posicionamento estratégico e protagonismo. No Recife, queremos reunir profissionais que entendem que RH e Departamento Pessoal impactam diretamente receita, cultura e crescimento. O Conectarh é um convite para assumir esse papel de liderança dentro das empresas”, afirma o diretor de Marketing da Sólides, Rafael Kahane.

Palestras confirmadas

Marcela Zaidem, especialista em liderança, cultura, performance e desenvolvimento organizacional, apresenta “Da Rotina ao Resultado: Onde RH, DP e empreendedores transformam juntos o dia a dia em crescimento”. Já Carol Cabral, especialista em Recursos Humanos, aborda o retorno sobre o investimento (ROI) da área em “O ROI do RH: por que investir em gente não é custo, é receita”.

A programação inclui ainda “Departamento Pessoal estratégico: como proteger o caixa da empresa” e “Leis trabalhistas na prática: erros mais comuns e como evitar”, esta última com Natália Santos, especialista em Departamento Pessoal.

Também há discussões sobre liderança e desenvolvimento da média gerência. Além das palestras e painéis, o evento abre espaço para networking com profissionais e empresas da região.

Expansão nacional

Em 2026, o Conectarh Brasil passa por 12 cidades, de norte a sul do país, entre março e novembro. A expectativa é alcançar mais de 4.500 profissionais.

O evento chega ao Recife com o prêmio Top of Mind na categoria “Melhor Evento de Gestão de Pessoas”, conquistado em 2025. A organização diz que a ideia é levar conteúdo sobre gestão de pessoas a todas as regiões do país. A edição do Recife faz parte desse movimento.

Serviço:

  • Conectarh Brasil no Recife
  • Quarta-feira (11), das 8h às 19h
  • Mar Hotel Conventions (Rua Barão de Souza Leão, 451, Boa Viagem)
  • O ingresso inclui certificado de participação, coffee break, almoço e acesso a todas as palestras e painéis
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JC

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