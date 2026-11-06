Cesta básica sobe 1,09% no Grande Recife e passa a consumir 48,38% do salário mínimo

Pesquisa do Procon-PE mostra ainda que o mesmo item pode ser mais de 200% mais caro de um mercado para outro, como absorvente e papel higiênico

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O Procon Pernambuco divulgou nesta sexta-feira (6) o resultado da pesquisa da cesta básica de outubro. A compra de 27 produtos de alimentação, higiene pessoal e limpeza doméstica custa, em média, R$ 784,18 na Região Metropolitana do Recife.

O valor é 1,09% maior que o de setembro, quando a cesta custava R$ 775,74. Em um mês, o orçamento das famílias foi pressionado em R$ 8,44. Com o aumento, a cesta passa a comprometer 48,38% do salário mínimo, hoje em R$ 1.621. Na prática, quase metade da renda de quem recebe o mínimo seria necessária apenas para comprar esses itens.

A pesquisa foi feita em 26 estabelecimentos de 5 cidades. Recife concentrou 14 deles. Camaragibe, Jaboatão dos Guararapes, Olinda e Paulista tiveram 3 cada.

Alimentação oscila

A cebola foi o item que mais subiu no mês, com alta de 21,95%. O quilo passou de R$ 7,29 para R$ 8,83. O pacote de 500 gramas de fubá ficou 4,07% mais caro, de R$ 1,69 para R$ 1,76. Já o quilo da charque de segunda avançou 4,02%, de R$ 47,88 para R$ 49,80.

Alguns alimentos aliviaram o bolso. A batata inglesa foi o destaque entre as quedas, com recuo de 13,09%. O quilo foi de R$ 8,20 para R$ 7,13. A banana (prata ou pacovan) ficou 6,84% mais barata, de R$ 4,91 para R$ 4,57 o quilo. A farinha de mandioca torrada caiu 5,91%, de R$ 4,97 para R$ 4,68.

Higiene encarece

A higiene pessoal foi o grupo em que todos os itens pesquisados subiram. O sabonete teve o maior reajuste, de 13,34%. A unidade passou de R$ 2,13 para R$ 2,42. O pacote de absorvente com 8 unidades encareceu 10,72%, de R$ 4,03 para R$ 4,46. Sabonete e absorvente foram os que tiveram aumentos de dois dígitos. O creme dental (tubo de 70g a 90g) subiu 8,44%, de R$ 3,00 para R$ 3,25. O pacote de papel higiênico ficou 7,36% mais caro, de R$ 4,86 para R$ 5,21.

Na limpeza doméstica o movimento foi misto. O pacote de 500 gramas de sabão em pó subiu 5,99%, de R$ 2,89 para R$ 3,06. A água sanitária ficou 3,09% mais barata, de R$ 2,46 para R$ 2,38.

Preços divergem

Além da variação de um mês para o outro, a pesquisa mostra como o preço de um mesmo produto muda de um estabelecimento para outro. As maiores diferenças estão nos itens de higiene pessoal.

O pacote de absorvente com 8 unidades foi encontrado de R$ 2,39 a R$ 7,99, uma diferença de 234,31%. Em outras palavras, o mais caro custa mais de 3 vezes o preço do mais barato. O papel higiênico com 4 unidades variou de R$ 2,85 a R$ 9,49 (232,98%). O creme dental foi de R$ 1,99 a R$ 5,99 (201,01%).

Entre os alimentos, o fubá de milho de 500 gramas teve diferença de 204,24%, com preços de R$ 1,18 a R$ 3,59. O macarrão espaguete de 400 gramas foi localizado de R$ 1,89 a R$ 5,59 (195,77%). O quilo do alho oscilou de R$ 18,85 a R$ 54,90 (191,25%).

Os produtos de limpeza seguiram a mesma tendência. O sabão em pó de 500 gramas variou de R$ 1,45 a R$ 3,99 (175,17%). O pacote com 5 sabões em barra teve diferença de 101,29%, entre R$ 6,25 e R$ 13,99. Os números reforçam a importância de pesquisar os preços antes de ir às compras.