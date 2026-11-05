H&M Brasil abre primeira loja do Nordeste no RioMar Recife nesta quinta-feira (05/11)

A abertura no RioMar Recife marca também o início de uma nova etapa do plano de expansão da H&M Brasil no segundo semestre de 2026. Após ampliar sua presença em diferentes mercados desde sua chegada ao país, em agosto de 2025, a empresa segue avançando em sua estratégia de crescimento nacional, com novas unidades já anunciadas, como a terceira no Rio de Janeiro e a segunda no Nordeste, em Fortaleza no dia 24 de novembro.

“A chegada ao Recife é um marco para a H&M no Brasil. Com a abertura da loja no RioMar Recife, levamos a marca de forma física pela primeira vez ao Nordeste, uma região com enorme potencial e consumidores muito conectados com moda. Essa inauguração também nos leva a três das cinco regiões brasileiras e dá continuidade ao nosso plano de expansão no país, que segue nas próximas semanas com a abertura em Fortaleza. Seguimos crescendo de forma consistente, sempre buscando estar mais próximos dos consumidores brasileiros e tornar a H&M cada vez mais acessível no país”, afirma Joaquim Pereira, Country Manager da H&M Brasil.

"A chegada da H&M ao RioMar Recife representa um marco importante para o empreendimento e para o varejo da região. Receber a primeira loja da marca no Nordeste reforça nosso compromisso em ampliar o mix de experiências e oferecer aos nossos clientes acesso a marcas de destaque nacional e internacional", afirma Henrique Medeiros, superintendente do RioMar Recife.

Para marcar a nova operação, a marca promoveu uma série de ativações especiais para o público. No dia da inauguração, a H&M Brasil ofereceu vale-compras para os 150 primeiros da fila, além de artigos selecionados com até 30% de desconto. Promotores estiveram no local para apoiar o cadastro no Clube H&M (https://www.hm.com.br/clubehm), programa de fidelidade que oferece benefícios exclusivos, como descontos, cashback, frete grátis, acesso antecipado a novas coleções e participação em eventos da marca.

A loja também chega com as novidades da coleção feminina Spring/Summer 2027, que propõe uma nostalgia ousada e divertida, mesclando influências dos anos 1980, 1990 e 2000 em peças-chave que constroem um guarda-roupa com identidade, memória e relevância cultural.

Além das lojas físicas, o e-commerce da H&M Brasil (www.hm.com.br) está em atividade desde a chegada da marca no Brasil, com entrega disponível para todo o país, assim como aplicativo e Clube H&M.