Com ajuste fiscal no foco, Ibovespa cai e dólar sobe

Mercados reagem à vitória dos democratas nos EUA, enquanto incertezas sobre a política fiscal brasileira pressionam a Bolsa e elevam o dólar a R$ 5,48

Depois de derrubar os preços do petróleo e impulsionar as Bolsas e o dólar na quarta-feira, com a perspectiva de fim da guerra no Irã, a vitória do Partido Democrata nas eleições de meio de mandato nos EUA trouxe ontem de volta aos mercados a aversão a risco, com o aumento dos temores de um endurecimento regulatório sobre empresas ligadas à inteligência artificial (IA) e de restrições à expansão de data centers.

O Nasdaq, Bolsa americana de tecnologia, liderou as perdas ao cair 5,5%, o maior recuo desde o chamado "Dia da Libertação", em abril de 2025. O índice Dow Jones também recuou, 3,44%, e o S&P 500 caiu 4,36%.

Na Bolsa brasileira (B3), depois de interromper uma sequência de seis quedas na véspera, o Ibovespa voltou ao campo negativo ontem, ainda pressionado pelas dúvidas em relação à condução da política fiscal do governo Lula 4. O Ibovespa encerrou o pregão em queda de 0,82%, aos 166.191 pontos, próximo da mínima do dia, de 166.189 pontos. Perto do fim dos negócios, a piora do desempenho da Petrobras ainda pesou sobre o índice.

A reunião entre o presidente Lula, ministros da área econômica e economistas convidados para discutir as questões fiscais foi monitorada, mas não chegou a ter impacto no preço dos ativos, uma vez que medidas concretas não devem ser anunciadas no curto prazo.

"Se o governo surpreender e demonstrar uma agenda em linha com as expectativas do mercado, então poderemos ver uma valorização relevante para acontecer. Os preços seguem muito baratos, mas pode ser que fiquem mais. Acredito que tudo depende do plano econômico", disse o head da mesa de renda variável e sócio da AW Capital, Lucas Xavier.

DÓLAR

O aumento da aversão ao risco desencadeado pelo tombo das ações de tecnologia nos EUA, ainda sob o impacto da vitória dos democratas nas eleições legislativas, contaminou as divisas emergentes e levou o dólar a se aproximar de R$ 5,50 ontem. No final do dia, a moeda americana fechou cotada a R$ 5,4886, alta de 0,68%, ainda no maior valor de fechamento desde 30 de dezembro de 2025.

PETRÓLEO

Em sinal de correção após pregões em queda, tendo recuado 8% só na quarta-feira, os preços do petróleo avançaram ontem. Negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), o Brent para janeiro fechou em alta de 2,72% (US$ 2,40), a US$ 90,52 por barril. O petróleo WTI para dezembro subiu 3,88% (US$ 3,67), a US$ 98,29, na Nymex. Os investidores seguem ponderando as implicações da vitória democrata nas eleições legislativas nos EUA e atentos à falta de movimentação clara para uma negociação entre Washington e Teerã.

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