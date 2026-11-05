Brasil tem 5,3 milhões de mulheres entre os nanoempreendedores, aponta estudo
A categoria abrange pessoas físicas com receita bruta anual de até R$ 55 mil. As mulheres representam 34% dos 19 milhões de nanoempreendedores no País
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Vender doces nas ruas, abrir um pequeno espaço de manicure ou começar um negócio de semijoias são alguns dos caminhos encontrados por brasileiras para gerar renda e conquistar a autonomia financeira. No país, 5,3 milhões de mulheres fazem parte do universo de nanoempreendedores, segundo o estudo Nanoempreendedores no Brasil - Dimensionamento e Perfil Socioeconômico, encomendado pela Natura, empresa associada à Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas (ABEVD).
O levantamento identificou cerca de 19 milhões de nanoempreendedores no Brasil, uma figura já velha conhecida dos brasileiros, mas que ganhou nome e sobrenome com a reforma tributária. A categoria abrange pessoas físicas com receita bruta anual de até R$ 55 mil.
Nesse grupo, as mulheres representam aproximadamente 34%. São trabalhadoras que exercem atividades econômicas em pequena escala, muitas vezes como alternativa para complementar a renda familiar ou garantir o próprio sustento.
“Estamos falando de milhões de brasileiros que começam a empreender em uma escala muito pequena. Para muitas mulheres, essa atividade representa a oportunidade de gerar renda própria, conquistar autonomia financeira e construir um negócio que pode crescer com o tempo”, afirma Adriana Colloca, presidente da ABEVD.
A presença feminina também se destaca no segmento de vendas diretas. Pesquisa realizada pela ABEVD em parceria com a CVA Solutions aponta que 62,3% dos nanoempreendedores pesquisados nesse segmento são mulheres.
O levantamento revela ainda que 52,3% dos participantes são casados ou possuem responsabilidades familiares e que mais de 70% pertencem às classes D e E.