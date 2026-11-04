Neoenergia Pernambuco abre chamada de R$ 31 milhões para projetos de eficiência energética; veja como participar

Propostas podem ser enviadas até 14 de janeiro e incluem melhorias elétricas, geração solar e baterias em indústrias, condomínios e órgãos públicos

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Indústrias, produtores rurais, órgãos públicos, comércios e condomínios de Pernambuco podem disputar R$ 31 milhões para projetos que reduzam o consumo de energia elétrica. A Neoenergia Pernambuco abriu a chamada pública do seu Programa de Eficiência Energética, e as propostas podem ser enviadas até 14 de janeiro de 2027.

O programa é regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e financia iniciativas que promovam o uso racional da energia. Serão selecionados projetos de melhoria das instalações elétricas, incluindo ações de RELED, de geração de energia solar fotovoltaica e de armazenamento em baterias, os chamados sistemas BESS.

Como participar

O edital, com os critérios técnicos e comerciais que cada proposta precisa cumprir, está disponível no site da Neoenergia, na página de chamadas públicas de eficiência energética (neoenergia.com/eficiencia-energetica/chamadas-publicas-de-projetos). No portal principal da empresa, o acesso é pelo banner Chamada Pública de Eficiência Energética.

Quem tiver dúvidas pode enviá-las pelo portal da chamada até 7 de janeiro de 2027. Já o prazo para apresentar as propostas termina uma semana depois, em 14 de janeiro.

Divisão dos recursos

O dinheiro está distribuído entre 6 tipos de consumidor. O segmento industrial e rural concentra a maior parte, com R$ 12 milhões, quase 40% do total. Em seguida vêm os condomínios residenciais, com R$ 5 milhões, o poder público e a iluminação pública, com R$ 4 milhões cada, e os segmentos de comércio e serviços e de serviços públicos, com R$ 3 milhões cada.

A divisão por categoria significa que cada proposta concorre apenas com projetos do mesmo segmento. Na prática, um condomínio disputa a fatia de R$ 5 milhões com outros condomínios, e não com uma indústria, o que dá chance a projetos menores dentro de cada grupo.