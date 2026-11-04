HFN 2026: iFood Pago apresenta crédito e conta digital para restaurantes

Estande do iFood Pago na feira, em Olinda, tem simulação de crédito, demonstração de maquininhas e apresentação da conta digital.

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O iFood Pago, solução financeira do iFood, participa da HFN — Hotel & Food Nordeste 2026, que começou nesta quarta-feira e irá até o dia 6 de novembro, no Centro de Convenções, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife. O estande apresentará o ecossistema financeiro da plataforma, com destaque para crédito e maquininhas de pagamento.

A conta digital também será apresentada como porta de entrada para o acesso às demais soluções. Segundo a empresa, a participação no evento busca fortalecer o relacionamento com parceiros locais e ampliar o acesso ao crédito e à inclusão financeira digital.

A HFN 2026 espera receber mais de 32 mil visitantes e reunir 500 marcas expositoras. O público-alvo inclui proprietários de restaurantes, bares e padarias, representantes de grandes redes e hotéis, além de tomadores de decisão de diferentes áreas do setor de food service e hospitalidade.

Estande terá simulação de crédito e demonstração de maquininhas

A programação do iFood Pago contará com três ativações principais. Um totem interativo permitirá que os visitantes simulem condições de crédito em tempo real.

Em outro espaço, o público poderá experimentar as maquininhas, chamadas de Maquinonas, e conhecer seu funcionamento e benefícios. Um segundo totem apresentará a conta digital, com demonstrações dos recursos e produtos disponíveis.

O estande também terá distribuição de sorvetes para os visitantes.