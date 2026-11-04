Concurso da Polícia Penal de Pernambuco oferece 700 vagas com salário inicial de R$ 5,6 mil; veja detalhes do edital

Edital foi publicado nesta quarta-feira (4) pelo Governo do Estado; inscrições começam em 12 de novembro e seguem até 4 de janeiro de 2027

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O Governo de Pernambuco publicou nesta quarta-feira (4) o edital do concurso público para a Polícia Penal de Pernambuco, que oferece 700 vagas imediatas com remuneração inicial de R$ 5.667,92. As inscrições começam em 12 de novembro de 2026 e seguem até as 18h do dia 4 de janeiro de 2027, no horário de Brasília.

Organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), o certame é destinado a candidatos com nível superior em qualquer área de formação e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) a partir da categoria B. As provas objetiva e discursiva estão previstas para 21 de março de 2027, no turno da tarde.

Salário inicial é de R$ 5,6 mil

As oportunidades são distribuídas entre 537 vagas para homens e 163 para mulheres, com reserva para pessoas com deficiência, pessoas pretas ou pardas, indígenas e quilombolas. Do total, 454 vagas são destinadas à ampla concorrência. Outras 36 são reservadas a pessoas com deficiência, 175 a pessoas pretas ou pardas, 21 a indígenas e 14 a quilombolas.

Tabela de distribuição das vagas do concurso público para a Polícia Penal de Pernambuco - Cristiane Ribeiro/JC

Para participar, é necessário ter diploma de graduação reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), possuir CNH de categoria B ou superior e ter pelo menos 18 anos completos na data da posse.

A remuneração inicial prevista é de R$ 5.667,92, composta por vencimento-base de R$ 2.833,96 e gratificação de risco por função policial penal no mesmo valor. A jornada de trabalho será de oito horas diárias ou 40 horas semanais, com possibilidade de adoção de regime de plantão, conforme as regras previstas no edital.

Como se inscrever no concurso da Polícia Penal de Pernambuco

As inscrições devem ser realizadas no período de 12 de novembro de 2026 a 4 de janeiro de 2027, até as 18h, acessando o site da banca organizadora, o Cebraspe. A taxa de participação é de R$ 250.

O prazo para solicitar isenção da taxa vai de 12 a 22 de novembro de 2026. O benefício contempla os candidatos que se enquadram nas condições previstas no edital, entre eles inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), doadores de sangue, medula óssea, livros ou leite materno, estudantes de escolas públicas, pessoas com deficiência e jurados.

As provas serão aplicadas no Recife, em Arcoverde, Caruaru e Petrolina, no dia 21 de março de 2027. Os candidatos terão quatro horas e meia para realizar as avaliações objetiva e discursiva.

Como serão as provas

A primeira etapa do concurso reúne provas objetivas e discursivas, exames médicos, teste de aptidão física, avaliação psicológica e investigação social. As etapas têm caráter eliminatório e, em alguns casos, também classificatório.

A prova objetiva terá 60 questões de múltipla escolha, divididas em 20 de conhecimentos gerais e 40 de conhecimentos específicos. A avaliação valerá 60 pontos, e será eliminado o candidato que obtiver nota inferior a 30 pontos. Já a prova discursiva consistirá na elaboração de um texto dissertativo de até 30 linhas sobre tema relacionado à atualidade. A avaliação valerá 10 pontos, sendo necessário pelo menos cinco para aprovação.

Os candidatos também deverão passar pelo teste de aptidão física (TAF), com exigências diferenciadas para homens e mulheres. Entre os exercícios previstos estão barra fixa, impulsão horizontal, flexão abdominal e corrida de 12 minutos. Os índices mínimos exigidos são:

Barra fixa: três repetições para homens, no teste dinâmico, ou sustentação por 10 segundos para mulheres, no teste estático.

Impulsão horizontal: 1,70 metro para homens e 1,35 metro para mulheres.

Flexão abdominal: 30 repetições para homens e 24 para mulheres, em um minuto.

Corrida de 12 minutos: 2.200 metros para homens e 1.800 metros para mulheres.

Os exames médicos avaliarão as condições clínicas, físicas e mentais dos candidatos, incluindo exames laboratoriais, toxicológicos e complementares. Também serão realizadas avaliação psicológica e investigação social para verificar a adequação ao cargo e a idoneidade moral dos participantes.

Curso de formação terá bolsa-auxílio

Os aprovados nas etapas anteriores participarão do Curso de Formação Profissional, correspondente à segunda etapa do concurso. A formação terá caráter eliminatório e classificatório, será realizada em tempo integral e poderá ocorrer no Recife ou em Itaquitinga, na região metropolitana.

Durante o curso, os alunos terão direito a uma bolsa-auxílio equivalente a 60% do vencimento do cargo. O concurso terá validade de dois anos, contados a partir da homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação uma única vez, por igual período.

Todos os detalhes do certame podem ser conferidos diretamente no edital, publicado no Diário Oficial de Pernambuco desta quarta-feira (4).

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