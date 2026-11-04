BC interrompe sequência de cortes e mantém Selic em 13,75%

O Copom não indicou os próximos passos, mas a avaliação de analistas é de que a pausa no corte dos juros pode ir além de dezembro.

Na sua primeira reunião depois da reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central manteve a taxa básica de juros (Selic) em 13,75%, interrompendo um ciclo de cortes que havia sido iniciado em março passado. A decisão foi por unanimidade.

Em comunicado, o colegiado voltou a falar em "cautela" e "cenário desafiador", com destaque para a informação de que as expectativas de inflação do mercado para este ano e 2027 "distanciaram-se adicionalmente em relação à meta" desde sua reunião de setembro. O Copom revisou sua projeção para o IPCA acumulado em 12 meses no 2.º trimestre de 2028, atual horizonte relevante para a política monetária, de 3,1% para 3,5%. A estimativa está 0,5 ponto porcentual acima do centro da meta oficial, de 3%.

"O contexto atual, caracterizado por taxa Selic substancialmente contracionista, aumento significativo das incertezas em torno do cenário-base, expectativas de inflação mais elevadas e desaceleração da atividade econômica mais acentuada, apresenta um cenário desafiador para a política monetária, demandando serenidade e cautela na sua condução", diz o texto.

Com o estresse nos mercados que se seguiu ao segundo turno das eleições, refletindo as incertezas sobre a política econômica no quarto mandato de Lula, havia crescido a aposta de que o Copom interromperia os cortes da Selic. O receio é de novos impactos no câmbio e na inflação. Em meio a isso, o presidente reeleito fará no domingo um pronunciamento em rede nacional para tentar acalmar os ânimos do mercado e promover uma ideia de pacificação do País.

O Copom não indicou os próximos passos, mas a avaliação de analistas é de que a pausa no corte dos juros pode ir além de dezembro, quando o colegiado voltará a se reunir. "Até recentemente, predominava a expectativa de continuidade do ciclo de cortes da Selic. Esse quadro se alterou diante da deterioração da percepção de risco, em meio à reavaliação das perspectivas econômicas e fiscais após o resultado das eleições", disse a economista-chefe da KAT Investimentos, Elisa Machado.

Para o diretor de pesquisa econômica do Banco Pine, Cristiano Oliveira, "a retomada da flexibilidade em 2027 dependerá de uma melhora mais consistente das expectativas de inflação, da evolução da política fiscal e da confirmação do processo de desaceleração da atividade". Já a Warren Investimentos disse que uma decisão diferente do Copom poderia ter gerado questionamentos no mercado.