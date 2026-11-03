Crea-PE promove debate sobre consumo de energia por inteligência artificial e data centers

O encontro será realizado das 14h30 às 18h, no auditório da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe), no bairro de Santo Amaro

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O avanço da inteligência artificial (IA) e a expansão dos data centers têm ampliado a demanda por energia elétrica e levantado discussões sobre a capacidade de abastecimento e a sustentabilidade do setor. Para debater os desafios e as perspectivas da matriz energética, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco (Crea-PE) realiza, na próxima terça-feira (10), o seminário “Perspectivas da Energia Elétrica para o Nordeste e o Brasil”.

O encontro será realizado das 14h30 às 18h, no auditório da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe), no bairro de Santo Amaro, no Recife. A programação é gratuita e aberta ao público, mediante inscrição prévia pela internet.

O Nordeste se destaca na produção de energia eólica e solar no Brasil, mas o crescimento do consumo exige investimentos em infraestrutura para garantir o fornecimento contínuo de eletricidade. Entre os principais desafios estão a capacidade de armazenamento, a ampliação das linhas de transmissão e a instalação de subestações.

Segundo projeções da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), a demanda por energia dos data centers no Brasil deve crescer, em média, 13,7% ao ano até 2036. Essas estruturas funcionam continuamente e consomem grandes volumes de eletricidade para manter o processamento e o armazenamento de dados.

“O Crea-PE, através do Comitê Tecnológico Permanente, será o catalisador deste debate. Nossa contribuição apontará soluções técnicas viáveis para assegurar a segurança energética necessária para o desenvolvimento do País”, afirma o presidente do conselho, Adriano Lucena.

De acordo com o coordenador técnico do seminário, José Carlos Miranda, o encontro pretende discutir a evolução do setor elétrico e apresentar alternativas para garantir o abastecimento de forma segura e sustentável.

Programação do seminário

A programação será dividida em quatro palestras, com especialistas do setor elétrico e ambiental. Os temas abordados serão:

“Evolução da Matriz de Energia Elétrica do Brasil e do Nordeste” – com o engenheiro eletricista e ex-secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia, Altino Ventura Filho;

– com o engenheiro eletricista e ex-secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia, Altino Ventura Filho; “Oportunidades e Riscos das Fontes Renováveis no Nordeste e em Pernambuco” – com o presidente da Associação Nacional de Entidades Representativas de Energias Renováveis, Rudinei Miranda;

– com o presidente da Associação Nacional de Entidades Representativas de Energias Renováveis, Rudinei Miranda; “Desafios da Energia de Pernambuco para Atender as Demandas Crescentes” – com o engenheiro civil e presidente do Sindicato das Indústrias de Energia e de Serviços do Setor Elétrico de Pernambuco (Sindienergia-PE), Bruno Câmara;

– com o engenheiro civil e presidente do Sindicato das Indústrias de Energia e de Serviços do Setor Elétrico de Pernambuco (Sindienergia-PE), Bruno Câmara; “Riscos Ambientais dos Novos Grandes Consumidores das Fontes Renováveis” – com o engenheiro eletricista Ricardo Furtado, ex-superintendente de Meio Ambiente da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) e da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf).

O último tema vai abordar os impactos ambientais relacionados à instalação de grandes consumidores de energia, como os data centers, cuja expansão acompanha o desenvolvimento da inteligência artificial e de outras tecnologias digitais.

Debates e participação do público

A mediação será conduzida pelo engenheiro eletricista José Carlos Miranda, integrante do Comitê Tecnológico Permanente (CTP) do Crea-PE. Após as palestras, haverá um debate com a participação da engenheira ambiental Emmanoelle Lira e do engenheiro eletricista João Bosco de Almeida, também integrantes do comitê.

O público presente poderá participar da discussão e apresentar questionamentos aos especialistas.

Serviço

Evento: Seminário “Perspectivas da Energia Elétrica para o Nordeste e o Brasil”

Seminário “Perspectivas da Energia Elétrica para o Nordeste e o Brasil” Data: 10 de novembro (terça-feira)

10 de novembro (terça-feira) Horário: Das 14h30 às 18h

Das 14h30 às 18h Local: Auditório da Fiepe – Avenida Cruz Cabugá, 539, Santo Amaro, Recife

Auditório da Fiepe – Avenida Cruz Cabugá, 539, Santo Amaro, Recife Entrada: Gratuita e aberta ao público

Gratuita e aberta ao público Inscrições: Formulário on-line

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