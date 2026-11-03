Brasil não reúne condições para adotar plano de Lara Resende para reduzir Selic, diz economista

Ministro de Lula afirmou que proposta de Lara Resende para reduzir juros tem "deficiências" e não está em análise pelo governo federal

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O Brasil não reúne atualmente as condições econômicas necessárias para adotar a proposta do economista André Lara Resende de reduzir a taxa básica de juros (Selic) e modificar a condução da política monetária. A avaliação é do economista Edgard Leonardo, que, em entrevista ao Passando a Limpo, da Rádio Jornal, nesta terça-feira (3), alertou para os riscos de uma redução acelerada dos juros provocar pressões inflacionárias, desvalorização do real e impactos sobre as reservas internacionais do país.

Um dos formuladores do Plano Real, Lara Resende apresentou uma proposta que prevê a redução gradual da Selic, atualmente em 13,75% ao ano, para aproximadamente 7,5% em 12 meses. A ideia parte do entendimento de que os juros elevados, ao encarecerem o custo da dívida pública, são um dos principais responsáveis pelo desequilíbrio fiscal brasileiro.

O economista também defende a criação de um Conselho Fiscal e Monetário Nacional, responsável por estabelecer metas fiscais e monetárias de médio prazo, além da possibilidade de utilização das reservas internacionais para conter oscilações mais acentuadas do câmbio.

Para Edgard Leonardo, a discussão é válida do ponto de vista da teoria econômica, mas a aplicação da proposta exige condições que o Brasil ainda não atende. Segundo ele, o modelo está associado à corrente de pensamento conhecida como neofisheriana, que interpreta a relação entre juros e inflação sob uma perspectiva diferente da abordagem monetária convencional.

"Existe um modelo e esse modelo aponta dois pressupostos e não atendemos os pressupostos para adoção imediata. Então, hoje, como pílula mágica, como bala de prata, eu diria que o risco é muito, muito grande", afirmou.

De acordo com o economista, a primeira condição seria a existência de confiança na responsabilidade fiscal do governo, com perspectivas de obtenção de superávits primários. A segunda envolveria níveis elevados de poupança, produtividade e investimento, capazes de garantir que a economia acompanhasse uma eventual expansão do consumo provocada pelos juros menores.

Sem essas condições, Edgard argumenta que o estímulo à demanda poderia superar a capacidade de produção do país, pressionando os preços e comprometendo os efeitos positivos esperados com a redução da Selic.

"O próprio modelo que explica a teoria indica dois pressupostos que a gente não atende", destacou.

O especialista ressaltou que não descarta a possibilidade de discutir a proposta no futuro, caso o Brasil apresente melhorias em seus indicadores fiscais e produtivos. Para ele, entretanto, a redução dos juros não poderia ser tratada como uma solução imediata para os problemas econômicos do país.

"Uma coisa é ser uma ideia teórica, outra coisa é a gente estar disposto a pagar o preço no curto prazo", ponderou.

Riscos para o dólar e a inflação

Na entrevista, Edgard Leonardo também chamou atenção para os possíveis efeitos de uma desvalorização acentuada do real sobre o custo de vida dos brasileiros.

O economista explicou que, mesmo quando os consumidores realizam suas compras em reais, diversos produtos são afetados pela cotação do dólar, seja pela importação de matérias-primas e componentes, seja pela formação dos preços de produtos agrícolas negociados internacionalmente.

Para o economista Edgard Leonardo, proposta de André Lara Resende apresenta riscos à inflação e à estabilidade econômica do país - Reprodução Instagram

Como exemplos, citou o trigo utilizado na fabricação do pão francês, o milho empregado na produção de alimentos e os componentes importados presentes em veículos.

"Essa pessoa vai comer seu cuscuz e a fubá é milho, milho é uma commodity, o preço é em dólar. Essa pessoa vai querer comprar um carro, uma moto, e ela vai comprar um equipamento que tem seu preço em dólar, porque os componentes não são produzidos. Não vivemos em uma ilha separada do universo", afirmou.

Edgard também demonstrou preocupação com a possibilidade de utilização das reservas internacionais para conter a desvalorização cambial decorrente de uma redução acelerada dos juros.

Segundo dados do Banco Central, as reservas brasileiras passaram de US$ 372,6 bilhões em agosto para US$ 362,8 bilhões em setembro de 2026, uma redução de aproximadamente US$ 9,8 bilhões. A variação, entretanto, não decorreu exclusivamente de intervenções cambiais, sendo influenciada também por mudanças nos preços dos ativos e nas paridades entre moedas.

Na avaliação do economista, recorrer às reservas para sustentar a cotação do real em um cenário de pressão cambial poderia comprometer parte dessa proteção financeira do país. Lara Resende, por outro lado, argumenta que o volume das reservas oferece condições para suavizar eventuais oscilações mais intensas do dólar.

Autonomia do Banco Central entra no debate

Outro ponto questionado por Edgard Leonardo foi o impacto da proposta sobre a autonomia do Banco Central, estabelecida pela Lei Complementar nº 179, de 2021.

O economista considera que a criação de um novo conselho para coordenar as políticas fiscal e monetária poderia ampliar a influência política sobre as decisões de juros, atualmente tomadas pelo Comitê de Política Monetária (Copom).

Na avaliação dele, a autonomia da autoridade monetária funciona como uma proteção contra eventuais interferências de governos interessados em utilizar a política de juros para obter resultados políticos de curto prazo.

"Quando a gente está falando de um Banco Central que não obedece ao presidente da República, é para impedir que ele seja usado como ferramenta durante um pleito eleitoral de políticas populistas, que não visam preservar o poder de compra da nossa moeda", argumentou.

A proposta de Lara Resende, por sua vez, apresenta o Conselho Fiscal e Monetário Nacional como um mecanismo para coordenar as metas de inflação, juros e contas públicas, sob uma nova estrutura de política econômica.

Apesar das divergências, Edgard considerou positiva a abertura do debate sobre diferentes escolas do pensamento econômico e defendeu que as propostas sejam analisadas a partir de seus fundamentos teóricos e das condições concretas para sua aplicação.

Ministro de Lula vê "deficiências" e diz que proposta não está em análise

O ministro da Fazenda do governo Lula, Dario Durigan, também apresentou ressalvas à proposta de André Lara Resende. Nesta terça-feira (3), ele afirmou que a ideia ainda é incipiente, apresenta "várias deficiências" e não está sendo avaliada pela equipe econômica do governo federal.

"Não há agenda nenhuma fixada com o presidente. Do meu ponto de vista, é uma ideia incipiente que foi colocada para debate público, mas não é uma proposta a ser avaliada ainda. Tem várias deficiências do meu ponto de vista e que eu mesmo, a minha equipe, vamos poder conversar com ele, com outros economistas, como já temos feito. Mas não há nada nesse sentido sobre a mesa, é importante deixar claro", declarou Durigan.

O ministro também negou que exista uma reunião marcada entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Lara Resende para discutir a proposta. Segundo ele, as conversas sobre os rumos da economia brasileira têm ocorrido com integrantes da equipe econômica, incluindo o ministro do Planejamento, Bruno Moretti.

Durigan afirmou que o governo trabalha na elaboração de um ajuste gradual das contas públicas, conciliando a necessidade de equilíbrio fiscal com os compromissos assumidos por Lula durante a campanha eleitoral.

"O presidente Lula não tem agenda com outros economistas, ele tem tido agenda comigo. E nas agendas comigo, nós não estamos tratando de nada que justifique ao mercado ter uma posição de medo. Nós estamos tratando de um ajuste gradual, que respeite os compromissos de campanha", disse.