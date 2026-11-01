Mega-Sena acumula; prêmio para sorteio de quarta vai a R$ 46 milhões

Vinte e nove apostas acertaram 5 dezenas e vão receber prêmio de R$ 38.878 cada. Já a quadra teve 3.133 apostas ganhadoras, que receberão R$ 514 cada

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O concurso 3080 da Mega-Sena, sorteado neste domingo (1°), não teve nenhuma aposta que acertou as seis dezenas.

Com isso, o prêmio acumulou e está estimado em R$ 46 milhões no sorteio da próxima quarta-feira (4).

As dezenas sorteadas na manhã de hoje foram: 13, 17, 28, 29, 39 e 58.

Vinte e nove apostas acertaram cinco dezenas e vão receber prêmio de R$ 38.878 cada.

Já a quadra teve 3.133 apostas ganhadoras que vão receber R$ 514 cada.