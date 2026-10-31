Chilli Beans pede recuperação extrajudicial para renegociar R$ 340 milhões em dívidas

Em comunicado, o fundador e presidente-executivo da rede, Caito Maia, atribuiu parte das dificuldades ao cenário enfrentado pelo varejo brasileiro

por Estadão Conteúdo
Chilli Beans pede recuperação extrajudicial para renegociar R$ 340 milhões em dívidas
Loja Chilli Beans - Divulgação

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A Chilli Beans pretende renegociar R$ 340 milhões em dívidas com bancos por meio de um processo de recuperação extrajudicial. A proposta da rede de óculos e relógios prevê a entrada de até R$ 50 milhões em novos recursos, provenientes dos próprios credores, para dar suporte à reorganização financeira.

O plano foi estruturado com a participação do Itaú, da Akron e da Vega, apontados pela empresa como financiadores centrais da operação.

A renegociação, porém, tem alcance limitado aos débitos financeiros. Compromissos com fornecedores, funcionários e outros parceiros comerciais não fazem parte do processo.

A companhia não apresentou detalhes sobre a origem dos problemas financeiros. Em comunicado, o fundador e presidente-executivo da rede, Caito Maia, atribuiu parte das dificuldades ao cenário enfrentado pelo varejo brasileiro. "Passamos por um momento difícil, mas saímos ainda mais fortes e conscientes do que representamos para milhares de consumidores e centenas de parceiros", afirmou.

A Chilli Beans tem cerca de 900 franquias no Brasil e está presente em mais de 14 países.

Em outubro, a rede inaugurou nove unidades no mercado brasileiro e outras quatro na América do Sul.

Para Felipe Casotti, sócio da Akron Capital, a renegociação das dívidas permitirá à companhia adequar sua estrutura de capital à atual realidade do negócio. "Isso criará condições para que a empresa concentre seus esforços na operação, fortaleça a relação com franqueados e fornecedores e retome uma trajetória de crescimento sustentável", afirmou.

 

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