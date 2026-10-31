83ª Exposição Nordestina de Animais divulga programação e inicia venda antecipada de ingressos pela internet

Uma das maiores feiras agropecuária do Norte e Nordeste será realizada de 19 a 29 de novembro, no Parque de Exposições do Cordeiro, no Recife

por JC
83ª Exposição Nordestina de Animais divulga programação e inicia venda antecipada de ingressos pela internet
A estimativa de movimentação financeira é de aproximadamente R$ 45 milhões em negócios, com a participação de diversas entidades do setor agropecuário - Divulgação

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A contagem regressiva começou. A 83ª Exposição Nordestina de Animais e Produtos Derivados será realizada de 19 a 29 de novembro de 2026, no Parque de Exposições do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife. Bastante querida pelo público pernambucano, a Exposição espera atrair mais de 200 mil visitantes ao longo dos 11 dias.

A estimativa de movimentação financeira é de aproximadamente R$ 45 milhões em negócios, com a participação de diversas entidades do setor agropecuário, entre elas a Sociedade Nordestina dos Criadores (SNC), a Associação Pernambucana dos Criadores de Caprinos e Ovinos (Apecco) e a Assistência aos Rebanhos de Criadores de Ovinos (Arco). Outra novidade é a venda antecipada de ingressos pela internet, já disponível na plataforma Evenyx.

Os ingressos já podem ser adquiridos antecipadamente pelo endereço https://www.evenyx.com/83a-exposicao-nordestina-de-animais-e-produtos-derivados. De segunda a quinta-feira, custam R$ 14 (inteira) e R$ 7 (meia-entrada). De sexta-feira a domingo, os valores são R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia-entrada). Crianças de até 2 anos não pagam, assim como pessoas com deficiência (PCD), enquanto seus acompanhantes têm direito à meia-entrada.

 

Serão mais de 200 expositores de produtos e serviços, além da expectativa de geração de aproximadamente 3 mil empregos diretos e indiretos, movimentando diferentes setores da economia pernambucana.

Considerada uma das maiores feiras agropecuária do Norte e Nordeste, a Exposição reunirá cerca de 3 mil animais, entre bovinos, caprinos, ovinos, equinos, suínos, peixes, coelhos e animais silvestres.

A programação técnica incluirá leilões e julgamentos nacionais de animais de diversas raças, com a participação de criadores de vários estados do Nordeste.

Pernambuco também ocupa posição de destaque no agronegócio nacional, especialmente na produção de genética de equinos, bovinos, caprinos e ovinos, fortalecendo a importância da Exposição como vitrine para o setor.

“A Exposição de Animais movimenta diferentes segmentos da cadeia agropecuária, desde a comercialização de animais de alto padrão genético até a apresentação de equipamentos, insumos e tecnologias voltadas à pecuária e à agricultura familiar. Além de fortalecer os negócios, queremos proporcionar uma grande experiência para as famílias, com uma programação diversificada e a facilidade da compra antecipada de ingressos pela internet”, destaca Leonardo Valença, presidente da Sociedade Nordestina dos Criadores (SNC).

Serviço

83ª Exposição Nordestina de Animais e Produtos Derivados

  • Data: 19 a 29 de novembro de 2026
  • Local: Parque de Exposições do Cordeiro, Zona Oeste do Recife (PE)
  • Horários:
    - Segunda a quarta-feira: 9h às 22h
    - Quinta-feira a domingo: 9h à 1h
  • Ingressos:
    - Segunda a quinta-feira: R$ 14 (inteira) e R$ 7 (meia)
    - Sexta-feira a domingo: R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia)
  • Venda antecipada online: https://www.evenyx.com/83a-exposicao-nordestina-de-animais-e-produtos-derivados
  • Gratuidade: crianças de até 2 anos e pessoas com deficiência (PCD). Acompanhantes de PCD têm direito à meia-entrada.

Informações gerais

- Público estimado: 200 mil visitantes
- Movimentação financeira prevista: R$ 45 milhões
- Expositores: mais de 200
- Empregos diretos e indiretos: aproximadamente 3 mil
- Animais: cerca de 3 mil
- Programação: julgamentos, leilões, concurso leiteiro, parque de diversões e atrações culturais.

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JC

Fundado em 1919, o Jornal do Commercio é referência na cobertura jornalística de Pernambuco, do Brasil e do mundo, com relevância e credibilidade.